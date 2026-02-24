Nowa subskrypcja ChatGPT. Już nie trzeba będzie płacić aż tak dużo

Wygląda na to, że OpenAI przygotowuje kolejny plan subskrypcji ChatGPT. Zaawansowane i nieograniczone możliwości bota mogą nie być aż tak drogie jak dotychczas.

Subskrypcja ChatGPT – obecnie dostępne plany i cennik w Polsce

ChatGPT oficjalnie zadebiutował w Polsce 30 listopada 2022 roku, natomiast z płatnej subskrypcji bota można korzystać od lutego 2023 roku. Obecnie mieszkańcy Polski mogą wybierać spośród czterech planów:

Free – wersja bezpłatna i dość mocno ograniczona,

Go za 34,99 złotych miesięcznie – z szerszym dostępem do najlepszego modelu AI, z możliwością przesłania większej liczby plików i utworzenia większej liczby obrazów,

Plus za 99,99 złotych miesięcznie – m.in. z dostępem do zaawansowanych modeli rozumujących, rozszerzoną pamięcią, trybem głębokiego badania, agentem Codex oraz generatorem wideo w Sora,

Pro za 999,99 złotych miesięcznie – z nielimitowanym dostępem do najwyższego modelu, z rozumowaniem nieograniczonym i szybkim tworzeniem obrazów, z maksymalnymi dotychczas udostępnionymi funkcjami.

Plany subskrypcji ChatGPT w Polsce – cennik (źródło: OpenAI)

Odkryto jednak, że do listy planów wkrótce może dołączyć jeszcze jedna opcja, będąca czymś pomiędzy wariantem Plus i Pro. Według dewelopera Tibora Blaho, który odkrył nowy plan o nazwie Pro Lite, miesięczna opłata miałaby wynieść 100 dolarów (~360 złotych).

The new ChatGPT Pro Lite plan costs $100 per month (the description on the checkout page is likely still a work in progress) https://t.co/TDH4Ql0gXb pic.twitter.com/Q1psZyJZDA — Tibor Blaho (@btibor91) February 21, 2026

Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że amerykańskie ceny są nieco niższe niż w Polsce – wersja Plus w USA wyceniona jest na 20 dolarów (~70 złotych), a wariant ChatGPT Pro kosztuje 200 dolarów (~715 złotych). Jeśli pakiet ChatGPT Pro Lite zadebiutuje w Polsce, może okazać się, że cena zostanie ustalona na około 500 złotych.

Co miałaby oferować Subskrypcja ChatGPT Pro Lite?

Według informacji odkrytych przez dewelopera, plan Pro Lite miałby zaoferować nieograniczony dostęp do najlepszych modeli opracowanych przez OpenAI. Ponadto objąłby nieograniczony dostęp do funkcji głosowych, generatorów obrazów i wideo, a także agentów Codex. Dodatkowo ChatGPT z subskrypcją Pro Lite może zaoferować od trzech do pięciu razy większy limit wykorzystania modelu głębokiego rozumowania w porównaniu do wariantu Plus.

Jak wspomina portal Neowin, nowy wariant subskrypcji mógłby być świetnym rozwiązaniem dla tych, którym zależy na wysokiej jakości narzędziu AI w nieco bardziej przystępnej cenie. Plan miałby się sprawdzić w rękach badaczy, freelancerów czy programistów, a także zachęcić jeszcze większe grono użytkowników do zapłacenia.

Na ten moment OpenAI nie opublikowało żadnego oficjalnego komunikatu na temat udostępnienia tego nowego planu.