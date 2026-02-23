25% większy zasięg brzmi dumnie. Operator zrobił to jednym ruchem

Klient lubi mieć wybór, a operatorzy sieci lubią mieć w bazie jak najwięcej osób korzystających z ich usług. Ta prosta zależność sprawia, że każdy dostawca poszerza zasięg swoich usług. Dzięki nowej umowie Vectra osiągnęła duży kamień milowy.

Światłowód to przyszłość

Chcąc korzystać z szybkiego internetu nie ma rady – trzeba mieć możliwość wykorzystania sieci światłowodowej. W styczniu 2026 roku dowiedzieliśmy się, że Unia Europejska ma kilka pomysłów na lepszą infrastrukturę światłowodową. Ma to być możliwe dzięki ujednoliceniu, uproszczeniu i unowocześnieniu przepisów w krajach członkowskich. Padła nawet data pełnego zastąpienia staromodnych kabli miedzianych – 2035 rok.

Nie ma co ukrywać, że czekanie dziesięć lat, aż będzie można streamować bez problemu filmy w 4K czy pobierać gigantyczne gry na konsole w trymiga nie brzmi zbyt zachęcająco. Na szczęście dostawcy internetu nie czekają, aż regulacje będą im sprzyjać i szukają sposobów, aby zwiększyć swój zasięg już teraz. Rozszerzeniem oferty zajęła się ostatnio Vectra.

Dwucyfrowy zasięg operatora Vectra S.A.

Na mocy podpisanej w lutym 2026 roku umowy operator zyskał dostęp do infrastruktury FTTH i HFC hurtowego dostawcy – chodzi o Polski Światłowód Otwarty. Usługa ma być realizowana w modelu bitstream access (BSA) – oznacza to, że dostęp do lokalnej pętli abonenckiej jest możliwy poprzez dostęp do węzła realizującego transmisję danych będącego jednocześnie punktem dostępu do usługi (PDU).

Efektem umowy ma być dostęp Vectry do dodatkowych 2,6 miliona gospodarstw domowych. W połączeniu z obecnym zasięgiem, operator obejmie wkrótce zasięgiem usług aż 11 milionów domów i mieszkań, co oznacza powiększenie zasięgu aż o 25%. W ramach sieci HFC klient będzie mógł skorzystać z internetu światłowodowego o prędkości sięgającej 1 Gb/s, a w przypadku FTTH – do 8 Gb/s.

Jeżeli Wasze gospodarstwo domowe znajduje się w zasięgu sieci wybudowanej przez PSO, warto co jakiś czas sprawdzić, czy na liście dostępnych usługodawców nie pojawiła się Vectra. Oprócz możliwości skorzystania z internetu w ofercie operatora jest również możliwość dostarczenia telewizji.