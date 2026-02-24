Jakie smartfony rządzą w Europie? Król jest jeden

Jest jeden król europejskiego rynku smartfonów i w 2025 roku zdołał jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję. Chętnych na jego miejsce jest wielu, ale sporo im jeszcze brakuje. To wnioski z raportu opublikowanego przez firmę Omdia, a podsumowującego sytuację na Starym Kontynencie w całym ubiegłym roku.

Samsung pozostaje niekwestionowanym królem smartfonów w Europie

W 2025 roku najpopularniejszą marką smartfonów w Europie okazał się Samsung. Zupełnie tak samo jak rok wcześniej. Na przestrzeni 12 miesięcy do sklepów trafiło 46,6 mln urządzeń z jego logo (to o 200 tysięcy więcej niż w 2024 roku), a jego udział wzrósł z 34% do 35%. Krótko mówiąc: Samsung nie tylko utrzymał w swoich rękach jedną trzecią całej europejskiej dystrybucji smartfonów, ale jeszcze umocnił swoją pozycję.

Południowokoreański producent dokonał tego w roku, który nie był tak mocny jak poprzedni. Łącznie w Europie do sklepów wysłano 134,2 mln smartfonów, podczas gdy w 2024 roku liczba wynosiła 136,1 mln.

Apple i Honor z zyskami, Xiaomi i Motorola nieco gorzej

Na drugim miejscu uplasowała się firma Apple, która przy okazji zaliczyła też największy wzrost spośród wszystkich marek w TOP 5. Dostarczyła 36,9 mln iPhone’ów na europejski rynek (to o 2 miliony więcej niż rok wcześniej) i zwiększyła swój udział z 26% do 27%. Podium domknęło Xiaomi, które utrzymało kontrolę nad 16% rynku, ale sama liczba urządzeń spadła z 22,2 do 21,8 mln.

Czwarte miejsce zajęła Motorola, również ze spadkiem liczby dostarczonych smartfonów: z okrągłych 8 do 7,7 mln. Zachowała jednak swoje 6% udziału w rynku. TOP 5 uzupełnił Honor z niezmiennym udziałem na poziomie 3%, ale wzrostem liczby egzemplarzy – z 3,7 do 3,8 mln. Dla marki Honor, podobnie jak dla Apple, był to najlepszy rok na Starym Kontynencie w historii.

Najpopularniejsze marki smartfonów w Europie w 2025 roku (źródło: Omdia)

Smartfony innych marek odegrały w 2025 roku mniejsze znaczenie – trafiło ich do sklepów 17,4 mln, a w 2024 roku było to 20,9 mln. W gronie tych pozostałych producentów pozytywnie wyróżnili się jednak Vivo, Nothing i Fairphone – cała trójka zaliczyła dwucyfrowe wzrosty.

Najpopularniejsze modele smartfonów w Europie w 2025 roku

Firma Omdia opublikowała również zestawienie najpopularniejszych modeli smartfonów. Pierwsze miejsce zajął średniopółkowy Samsung Galaxy A56 5G, któremu Kuba w recenzji przyznał notę 8/10 – jest więc szansa na to, że spore grono nabywców było zadowolone z decyzji. Na drugiej lokacie znalazł się iPhone 16, a na najniższym stopniu podium – budżetowy Samsung Galaxy A16.

Pozostałą część zestawienia TOP 10 również wypełniły smartfony tych dwóch producentów, kolejno: flagowe iPhone 17 Pro Max oraz iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy A36, iPhone 16e, iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro i w końcu topowy model producenta z Korei: Samsung Galaxy S25 Ultra.