Dragon Ball Z: Kakarot wreszcie w wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Kiedy premiera?

Dragon Ball to marka, która jeszcze długo nie przestanie przynosić dochodów. Tylko w Polsce ogrom fanów tej animacji ma już swoje dzieci. To oznacza, że miłość do Son Goku i przyjaciół będzie tylko rosła, również ku uciesze producentów gier. Nic więc dziwnego, że ostatnia duża gra w tym uniwersum pojawi się także na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Zima z Dragon Ball Z

13 stycznia 2023 roku – niech sobie zapiszą tę datę wszyscy ci, którym zdecydowanie brakowało przygód Son Goku na konsolach obecnej generacji. Wtedy to właśnie Dragon Ball Z: Kakarot będzie miało swoją premierę na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Przede wszystkim – dobre wieści dla tych, którzy wcześniej zakupili grę na PlayStation 4 i Xbox One. Producent przewidział bezpłatne przejście na nową wersję gry, co – wbrew pozorom – nie jest wcale taką oczywistością.

Co się zmieni? Przede wszystkim prędkość oraz jakość animacji. Możemy liczyć na stabilne 60 kl/s, poprawione detale otoczenia, a także szybsze czasy ładowania. To ostatnie jest szczególnie istotne, ponieważ gry dostosowane pod obecną generację sprzętu ładują się znacznie, ale to znacznie szybciej, wykorzystując pełną moc wbudowanych dysków SSD.

Tutaj warto też wspomnieć, że Dragon Ball Z: Kakarot to pełnoprawne odtworzenie fabuły znanej z japońskiej mangi i animacji – od sagi Raditza, aż do końca sagi Buu! Choć w grze spotykamy się z pseudo-otwartym światem, ta jest głównie nastawiona na odbywanie solowych pojedynków, zgodnych z serialową chronologią. Trudno jednak będzie docenić japoński dubbing, gdy nasze głowy automatycznie będą poszukiwać francuskich głosów i polskiego lektora.

Tanio, jeśli się pospieszycie

Jak grać, to przede wszystkim jak najtaniej. W tej chwili Dragon Ball Z: Kakarot w wersjach na PlayStation 4 i Xbox One jest przeceniony. Odwiedzając cyfrowe sklepy na swoich konsolach, za grę zapłacicie kolejno 74,75 złotych (PS4) oraz 72,75 złotych (Xbox One).

W przypadku konsol Sony promocja obowiązuje do 13 października, do godziny 00:59 czasu polskiego. Posiadacze sprzętu Microsoftu mają trochę mniej czasu – tu oferta kończy się 10 października, bez podanej godziny. Tytuł standardowo kosztuje 299 złotych, więc to naprawdę dobra oferta – pamiętajcie, że wersje na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S otrzymujecie potem gratis!

Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, zachęcamy też do sprawdzenia naszej recenzji Dragon Ball Z: Kakarot.