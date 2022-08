Valve stawia na Steam Deck. Już myśli o drugiej generacji konsoli

Steam Deck to nowa, przenośna konsola Valve, na której można grać w produkcje dostępne na Steamie. Popularność tego urządzenia wzrasta z miesiąca na miesiąc. Z ostatniej wypowiedzi twórców wynika, że myślą już nad drugą generacją. Ale spokojnie – nie powinna powstać zbyt szybko.

Steam Deck zdobywa popularność

Na początku tego roku, a dokładnie 25.02.2022, zadebiutował Steam Deck, przenośna konsola Valve, czyli odpowiedź na potrzeby graczy. W końcu brakowało na rynku urządzenia, na którym moglibyśmy, będąc w trasie, włączyć produkcje ze Steama i bawić się w swoich ulubionych tytułach z biblioteki gier. Aby otrzymać produkt w swoje ręcę trzeba było jednak się ustawić w dość długiej kolejce.

Wraz z rosnącą popularnością konsoli Valve, twórcy zdecydowali się na przyśpieszenie produkcji, a czas dostawy skrócił się i niektóre osoby, zamiast otrzymać urządzenie w czwartym kwartale tego roku, mogą na nie liczyć już w trzecim.

Najtańsza wersja kosztuje 1899 złotych, nieco droższa, z szybszą pamięcią, 2499 złotych, a najdroższa opcja to wydatek 3099 złotych.

Steam Deck (fot. Jakub Malec/Tabletowo)

Valve myśli nad drugą generacją?

Z opublikowanej przez Valve broszury wynika, że gamingowy gigant myśli już nad drugą generacją swojej konsoli – Steam Deck 2 – i w planach ma wspieranie tej serii sprzętu. Producent konsoli potwierdził, że jest to „wielogeneracyjna linia produktów”. Na razie jednak otrzymaliśmy strzępki informacji i na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać.

Valve będzie wspierać Steam Deck i SteamOS w dającej się przewidzieć przyszłości. Od społeczności Steam dowiemy się o nowych zastosowaniach naszego sprzętu, o których jeszcze nie pomyśleliśmy, i będziemy budować nowe wersje, aby były jeszcze bardziej otwarte i wydajne niż pierwszy Steam Deck. Steam

Jak więc widzimy, Valve ma zamiar słuchać społeczności przy tworzeniu nowej wersji swojego produktu, by kolejny Steam Deck był jeszcze lepszy. Według ich danych, na Steamie każdego miesiąca gra ponad 130 milionów graczy, co robi spore wrażenie, a dzięki przenośnemu sprzętowi do grania te liczby w przyszłości mogą być jeszcze wyższe.