Lista gier wspieranych przez Steam Deck przekroczyła 100 tytułów

Steam Deck już niedługo trafi do sprzedaży. Graczy interesuje więc teraz przede wszystkim lista gier, w które będzie można zagrać na nowej platformie. Valve ma się czym pochwalić. Ponad 100 tytułów znajduje się już w bibliotece ich handhelda.

Steam Deck – pierwsza realna konkurencja dla Switcha

Nintendo nie czuje się prawdopodobnie zagrożone, biorąc pod uwagę liczbę jego ekskluzywnych tytułów na Switchu. Nie da się jednak ukryć, że do tej pory rynek handheldów mieli wyłącznie dla siebie. PlayStation Vita nie żyje od dłuższego czasu, wiele przenośnych konsol zastąpiły smartfony i ten wyjątkowy rynek przebojem podbił Nintendo Switch.

Nintendo Switch OLED (źródło: Nintendo)

Niedawno zadebiutowała nowa wersja konsoli, regularnie wychodzą dziesiątki nowych tytułów i chociaż produkcje AAA nie wyglądają na Switchu najlepiej, kolorowe indyki i platformówki sprawdzają się świetnie. Jest to również dom dla wszelkich Zeld, Luigich i Splatoonów, czego nie może zaoferować żadna inna platforma.

Temat najwyraźniej zainteresował Valve, bowiem producent zapowiedział swoją własną konsolę przenośną – Steam Deck. Wieść błyskawicznie rozniosła się po internecie, a mocne podzespoły zapowiedzianego sprzętu sugerowały, że może on pociągnąć dużo bardziej wymagające gry niż Switch. Z biblioteką Steama moglibyśmy się w rezultacie w ogóle nie rozstawać i dosłownie nosić ją w kieszeni.

Lista gier wspieranych przez Steam Deck

Steam Deck trafi do sprzedaży 25 lutego. Do tego czasu został niecały miesiąc, a wielu graczy zapewne zaczyna zastanawiać się, czy jest to konsola warta zakupu na premierę. Jak to bywa zazwyczaj z nowymi sprzętami, kartą przetargową są gry. Najczęściej gracze pytają więc o to, co konkretnie pozwoli ograć Steam Deck.

Niestety Valve nie ma na to jeszcze jasnej odpowiedzi. Aktualnie wciąż trzeba przechodzić z jednej gry do drugiej na Steamie i sprawdzać, czy widnieje przy niej napis „Steam Deck Compatibility”. Na ratunek przychodzi na szczęście Reddit.

Jeden z użytkowników tej platfomy, ayyvery42, stworzył stronę internetową z listą gier, którą będzie wspierać Steam Deck. Możecie zapoznać się tam z pełną listą, wyszukać interesujące Was tytuły albo sprawdzić, w jakim stopniu wspierane będą konkretne gry. Niektóre z nich będą wykorzystywały wszystkie funkcje konsoli, inne z kolei mogą nie obsługiwać jeszcze ekranu dotykowego.

W weekend lista gier wspieranych przez Steam Deck przekroczyła 100 tytułów. Gier niedziałających na konsoli jest w rezultacie na razie tylko pięć. Największą z nich jest Persona 4 Golden, której brak będzie można prawdopodobnie obejść, instalując Windowsa na Steam Decku. Nie jest to więc aż tak tragiczna informacja.

Warto pamiętać, że do debiutu konsoli został jeszcze cały miesiąc. Przez ten czas lista gier zostanie prawdopodobnie wielokrotnie zaktualizowana.