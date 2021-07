Valve rzuca rękawicę Nintendo. Poznajcie przenośną konsolę do gier Steam Deck!

Obecny rynek konsol mobilnych zdominowany jest przez Nintendo Switch — to nie podlega żadnej dyskusji. PlayStation po porażce, jaką było PS Vita, zrezygnowało póki co ze swoich przenośnych urządzeń. Na rynek wchodzi jednak nowy gracz — poznajcie SteamDeck od Valve!

Steam Deck — czyli poważna konkurencja dla Nintendo Switch

To urządzenie ma szanse namieszać na rynku! Valve zaprezentowało swoją „konsolę” przenośną, którą to chce zawłaszczyć sobie nieco rynku zajętego przez Nintendo. Choć słowo konsola jest tu raczej nietrafione, bo Steam Deck to raczej taki PC w obudowie konsoli przenośnej, która tylko trochę przypomina Switcha.

Nie znajdziemy tu bowiem odpinanych kontrolerów czy stacji dokującej. Znajdziemy za to specjalne gładziki i bardzo wysoką — jak na urządzenie tej wielkości — wydajność. Steam Deck nie będzie jednak działać na Windowsie, a na autorskim systemie SteamOS 3.0 – tak więc ogrywać będziemy mogli tu wszystkie kompatybilne gry ze swojego konta Steam, co cieszy, bo nie będzie tu mowy o ponownym kupowaniu tytułów, za które już raz zapłaciliśmy.

Warto też zauważyć, że nie jest to pierwsze wypuszczone przez Valve urządzenie do grania, bo już wcześniej na rynku pojawiły się specjalne PC konsole potrafiące odpalać gry z platformy Steam. Mam jednak nadzieję, że Steam Deck odniesie większy sukces od wspomnianych Steam Machine.

Specyfikacja Steam Deck

Bardzo dobrze zapowiada się również specyfikacja konsoli, która bez problemu powinna poradzić sobie nawet z nowymi tytułami AAA. To bez wątpienia największa przewaga nad Nintendo Switch — zobaczcie zresztą sami.

CPU: AMD APU

Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (448 GFlops FP32)

Pobór mocy od 4 do 15W GPU: 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (1.6 TFlops FP32) Pamięć RAM: 16 GB LPDDR5 RAM (5500 MT/s) Pamięć SSD: – 64 GB eMMC (PCIe Gen 2 x1)

– 256 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4)

– 512 GB high-speed NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4)

Z możliwością rozbudowy o kartę MicroSD Ekran: LCD – 1280 x 800 pikseli – 60Hz – 7 cali – 400 nitów Bateria: 40Whr (szybkie ładowanie 45W) Waga: 669 gramów

Najsłabiej wypada tu wyświetlacz o rozdzielczości zaledwie 1280 na 800 pikseli. Z drugiej jednak strony, ekran ma wielkość tylko 7 cali, więc pojedyncze piksele nie powinny być na nim widoczne. Redakcja IGN miała już okazje przetestować SteamDeck i ich pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne.

Niepokoi mnie jeszcze tylko bateria — ta starczać ma od 2 do 8 godzin w zależności od wymagań ogrywanego przez nas tytułu.

Gdzie, kiedy i za ile?

Zainteresowani? W takim razie tutaj składać możecie rezerwacje na Steam Decka, który swoją premierę będzie miał w grudniu tego roku — prawdopodobnie produkt ten od razu będzie można zamówić do Polski. A cena?

Steam Deck 64 GB + etui — 1 899 złotych

Steam Deck 256 GB + etui + szybsza pamięć — 2 499 złotych

Steam Deck 512 GB + ekskluzywne etui + szybsza pamięć + inne dodatki — 3 099 złotych

Rozstrzał cenowy jest więc spory, ale i różnica pomiędzy wersjami będzie raczej od razu widoczna. Ja jestem zainteresowany. To co, zamawiacie Steam Deck?