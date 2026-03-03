Starlink będzie tak szybki jak 5G

Są takie miejsca na świecie, gdzie internet dostarczany poprzez satelitę to jedyne rozwiązanie, oferujące akceptowalną prędkość. Nowa generacja Starlinka może zapewnić internet na poziomie „ziemskich” rozwiązań.

Co przyniesie nowa generacja Starlinka (V2)?

Informacja o nadchodzących satelitach nowej generacji została podana w trakcie targów MWC 2026 w Barcelonie. Michael Nicolls, starszy wiceprezes ds. inżynierii w Starlinku, zasugerował, że Starlink Mobile w odpowiednich warunkach zaoferuje wkrótce wrażenia, jakby użytkownik był podłączony do ziemskiej sieci 5G wyższej klasy.

Co to oznacza? Według Nicollsa, konstelacja drugiej generacji w idealnych warunkach umożliwi pobieranie z prędkością 150 Mb/s. Dla porównania – w lutym 2026 roku Speedtest.pl podał, że średnia prędkość 5G w Polsce w 2025 roku wynosiła ~236 Mb/s, choć warto pamiętać, że nie wszystkie kraje na świecie mogą pochwalić się tak szybkim mobilnym internetem.

Satelity Starlink V2 mają oferować stukrotnie większą gęstość danych w porównaniu do poprzedników, co pozytywnie wpłynie na możliwość streamowania wideo czy niezawodność w trakcie połączeń głosowych. Ponadto satelity będą w stanie objąć swoim zasięgiem regiony polarne, które nie słyną z dobrego pokrycia za pomocą tradycyjnych sieci.

Wizualizacja działania satelitów Starlink V2 w porównaniu z poprzednią generacją (Źródło: Starlink)

Starlink podpisał również umowę o współpracy z niemieckim gigantem telekomunikacyjnym Deutsche Telekom (należy do niego m.in. polski T-Mobile). Celem porozumienia ma być pozbycie się tzw. białych plam – miejsc, gdzie występuje problem z dostępem do sieci.

Kiedy Starlink V2 zacznie działać?

SpaceX planuje wysłać ponad 50 satelitów Starlink V2 w połowie 2027 roku, natomiast cały proces tworzenia konstelacji ma zostać zakończony w ciągu sześciu miesięcy. Współpraca z Deutsche Telekom rozpocznie się zaś w 2028 roku.

Obecnie Starlink Mobile to sieć około 650 satelitów orbitujących wokół globu, umożliwiających pobieranie danych czy prowadzenie rozmów zarówno w formie audio, jak i wideo. Według firmy w przyszłości usługa będzie w stanie zapewnić połączenie mobilne ponad 1,7 miliarda osób.

Na koniec warto przypomnieć, że od stycznia 2026 roku obowiązuje nowy cennik Starlinka do używania poza domem – jest taniej niż było do tej pory, a do tego klienci mają większy wybór.