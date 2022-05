Star Wars Jedi: Survivor! Przygotujcie miecze świetlne

To zdecydowanie dobra informacja na początek weekendu! Electronic Arts oraz Respawn Entertainment ogłosiły kontynuację Star Wars Jedi: Fallen Order! Nowa gra nosi podtytuł Survivor i ponownie skupi się na losach Cala Kestisa.

Star Wars Jedi: Survivor to prawdziwy next-gen

Star Wars Jedi: Survivor ukaże się w 2023 roku na komputery PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Tak jest, konsole poprzedniej generacji zostawiamy za sobą! Respawn Entertainment chce kontynuować historię Cala Kestisa bez zbędnych ograniczeń. Zwiastun tylko potwierdza, że Survivor będzie znacznie mroczniejszą opowieścią o poszukiwaniu mocy i przetrwaniu jako jeden z ostatnich rycerzy Jedi.

Akcja gry będzie się rozgrywać dokładnie 5 lat po zakończeniu Star Wars Jedi: Fallen Order. Choć w pierwszej zapowiedzi Electronic Arts mocno szczędzi na szczegółach, wiemy, że Survivor rozbuduje aspekty walki oraz rozwoju umiejętności, jakie pojawiły się w oryginalnej produkcji Respawn Entertainment.

Gwiezdne Wojny ciągle na fali

Warto zaznaczyć, że to nie jest jedyny projekt w uniwersum Gwiezdnych Wojen, nad jakim pracują Electronic Arts oraz Respawn Entertainment. Drugim z projektów jest strzelanka z pierwszoosobową perspektywą – ma to sens, spójrzmy, jaki sukces osiągnęły Titanfall 2 oraz Apex Legends.

Trzecia gra to z kolei strategia czasu rzeczywistego, tworzona w koprodukcji ze studiem BITREACTOR – ludzi od serii X-COM oraz Civilization.

Star Wars Jedi: Survivor to bardzo dobry kierunek dla Electronic Arts. Najbardziej zaangażowani gracze są już wygłodniali wielkich, wysokobudżetowych produkcji. Dlatego też jak najbardziej trzymam kciuki za to, by ten tytuł zyskał uznanie przynajmniej na miarę poprzedniej przygody Cala Kestisa.

A pamiętajmy, że Lucasfilm Games również ma pełne ręce roboty. Nie dość, że ta ekipa ściśle współpracuje z Respawn Entertainment, to jeszcze pomaga przy tworzeniu Star Wars: Eclipse – nowej opowieści od studia Quantic Dream, odpowiedzialnego wcześniej chociażby za fantastyczne Detroit: Become Human.

Fani Gwiezdnych Wojen naprawdę nie mają na co narzekać, zwłaszcza po ostatniej premierze LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Nie ma drugiej takiej marki w świecie kinematografii, która dostałaby tyle fantastycznych gier!