Aktorzy Detroit: Become Human dostają role w Cyberpunk 2077

Bryan Dechart oraz Amelia Rose Blaire to para aktorów, która wzięła udział w ostatnim dziele Davida Cage’a. Grafiki promocyjne Detroit: Become Human kojarzyć można przede wszystkim z Connorem – to właśnie tę postać zagrał aktor amerykańskiego pochodzenia. Wraz z Amelią, gwiazda znajdzie się również w nadchodzącej grze Cyberpunk 2077 produkcji CD Projekt RED.

Kojarzycie Heavy Rain albo Beyond: Two Souls? Część graczy pewnie w ogóle nie nazwałaby je grami, ale Sony zaczyna nas do takich tytułów przyzwyczajać. Częściej jednak przywykliśmy do nazywania ich interaktywnymi opowieściami, gdzie dominują decyzje gracza i eksploracja oddanych nam lokacji.

Za wymienione wyżej gry odpowiedzialne jest studio Quantic Dream. Poprzedniego roku skończyła się ich ekskluzywność dla PlayStation i wraz z ostatnią premierą Detroit: Become Human trafiły na komputery osobiste. W Detroit poznawaliśmy historię humanoidalnych robotów, które nie tylko zaczęły się buntować, ale i odczuwać jak najbardziej ludzkie emocje.

Cyberpunk 2077: Become Automat

Bryan oraz Amelia pojawią się również w Cyberpunk 2077. O ile aktorka zagra normalną postać, tak aktor znany z roli Connora zostanie… automatem z napojami i usłyszymy jedynie jego głos.

O tej współpracy dowiedzieliśmy się z wiadomości na Twitter z załączonym zdjęciem powyżej.

Oczywiście z tą parką czekać na nas będzie jedno z niezapomnianych zadań, tak przynajmniej podaje Paweł Sasko. A zaczęło się od tego, że oboje odwiedzili stoisko Cyberpunka 2077 na targach E3 i od tamtej pory pozostali z deweloperami w kontakcie.

To nie są jedyne takie współprace

Fortnite od zawsze kojarzył mi się jako streszczenie bieżącej popkultury. W końcu możemy zagrać Johnem Wickiem, posłuchać utworów Drake’a albo wykonać jakiś popularny taniec z równie popularną muzyką w tle. Nie brakowało też koncertów sławnych osób, choćby Travisa Scotta czy ostatnio zespołu BTS.

Cyberpunk 2077 powoli staje się podobnym medium. No, może nie zobaczymy tam takich eventów, ale poza aktorami z Detroit: Become Human pojawią się jeszcze m.in. dziennikarka Alanah Pearce czy Patryk Rojewski – polski youtuber.

