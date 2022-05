PlayStation ogłasza State of Play! Co zobaczymy na pokazie w czerwcu?

PlayStation przerywa dość długi okres milczenia, ogłaszając kolejne State of Play na czerwiec. Choć nie jest to jeszcze największy pokaz lata, to ciągle czeka na nas aż pół godziny zapowiedzi nowych gier. Tylko właśnie – czy jest na co czekać?

Wakacje z PlayStation

Noc z 2 na 3 czerwca 2022 roku będzie gorąca, bo to właśnie o północy czasu polskiego, rozpocznie się kolejne State of Play. PlayStation zapowiedziało wprost, że czeka nas pokaz gier od zewnętrznych wydawców. Oznacza to, że na 100%, God of War: Ragnarok nie pojawi się na tej prezentacji, gdyż jest produkcją jednego z wewnętrznych studiów Sony, czyli ekipy z Santa Monica Studio.

Co jednak z pewnością zobaczymy, to pierwsze zajawki gier ekskluzywnych dla PlayStation VR2. Platforma ta powinna zadebiutować na początku 2023 roku, dlatego taka mniejsza konferencja jest świetną okazją, by wspomnieć o kilku tytułach dla tej platformy.

Osobiście liczę, że nowa platforma VR będzie wstecznie kompatybilna z poprzednią generacją tego sprzętu, dostępną na PlayStation 4. Na pewno chciałbym zagrać w takie Astro Bot: Rescue Mission czy też Marvel’s Iron-Man VR, a taka funkcja z pewnością by to umożliwiła.

Plotki i ploteczki – co zobaczymy na State of Play?

Nie bez powodu na okładkę tego artykułu wybrałem grafikę z produkcji Stray, ponieważ baza danych PlayStation wyraźnie wskazuje na premierę 19 czerwca 2022 roku. Nietrudno wyobrazić sobie scenariusz, gdzie na State of Play otrzymujemy zwiastun z właśnie tą datą, gdyż ta nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona. Stray to bardzo tajemnicza produkcja, w której będziemy się poruszać kotkiem po cyberpunkowym świecie.

Osobiście liczę na datę premiery dla najnowszej gry z uniwersum Wojowniczych Żółwi Ninja, czyli TMNT: Shredder’s Revenge. Deweloperzy ciągle rzucają tajemniczym „lato 2022”, dlatego jest to najwyższy czas, aby ogłosić tę niesamowitą, kooperacyjną bijatykę chodzoną w 2D. Po rozczarowującym Kangurku KAO, jest to niewątpliwie tytuł, który mógłby ukoić moją nostalgiczną duszę.

Prawdopodobnymi ogłoszeniami jednak są te związane ze wydawcą Square Enix, a przede wszystkim Final Fantasy XVI. Ta premiera może odbyć się szybciej niż myślimy. Za to Forspoken może zaliczyć kolejne przesunięcie, z października 2022 roku. Czy State of Play rzeczywiście uraczy nas ciekawymi zapowiedziami? Przekonamy się już w przyszłym tygodniu!