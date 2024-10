Kup Google Pixel 9 i otrzymaj Chromebooka za pół ceny

Flagowy smartfon, laptop za lekko ponad tysiąc złotych i pakiet z chmurą na dane o pojemności 2TB oraz dostępem do zaawansowanego SI – obok takiej promocji na smartfony Google i Chromebooki Acer aż ciężko przejść obojętnie.

Seria Google Pixel 9 w skrócie

Aby w ogóle móc przystąpić do promocji, musimy zdecydować się na zakup jednego z dwóch nowych modeli smartfonów Google – Pixel 9 lub Pixel 9 Pro XL w sklepie Media Expert. Ich recenzje możecie przeczytać na Tabletowo – mniejszego przedstawiciela serii testował dla Was Karol, natomiast „iPhone z Androidem plus size” przeszedł przez ręce Kuby.

Jak pokrótce opisać oba urządzenia? Spróbujmy: to flagowe propozycje Google przygotowane z myślą o latach 2024-2025. Sercem obu smartfonów jest układ mobilny Google Tensor G4 z dodatkowym chipem Titan M2. Mniejszy model otrzymał 12 GB RAM-u, natomiast Pixel 9 Pro XL może pochwalić się aż 16 GB pamięci. Do wyboru jest od 128 GB miejsca na system i dane aż po konstrukcje z 1 TB na pokładzie.

Zestaw aparatów Pixel 9 to główna matryca 50 Mpix, której towarzyszy oczko ultraszerokokątne 48 Mpix i kamera selfie 10,5 Mpix z przodu. Pixel 9 Pro XL proponuje do tego teleobiektyw 48 Mpix z tyłu i zamienia sensor z przodu na jednostkę 42 Mpix. W każdym modelu pracuje moduł Wi-Fi 7, 5G, dualSIM (nanoSIM + eSIM), Bluetooth 5.3 i NFC.

Oczywiście nie można zapomnieć o wyświetlaczach. Pixel 9 otrzymał 6,3 calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+(2424 x 1080 pikseli), maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 2700 nitów. W przypadku Pixela 9 Pro XL zastosowano matrycę o przekątnej 6,8 cali, którą cechuje wyższa rozdzielczość (2992 x 1344 pikseli), jasność (3000 nitów) i obecność technologii LTPO. Ostatnią wartą odnotowania różnicą jest akumulator – w mniejszym modelu ogniwo 4700 mAh naładujemy maksymalnie z mocą 27 W przewodowo i 15 W indukcyjnie (plus opcja ładowania zwrotnego). Google Pixel 9 Pro skrywa w środku akumulator 5060 mAh, ładujący się po kablu z maksymalnie z mocą 37 W, bezprzewodowo 23 W oraz zwrotnie. No i nie zapominajmy o 7-letnim okresie wsparcia aktualizacjami obu urządzeń.

Jakie Chromebooki Acera kupimy taniej w promocji?

Drugim krokiem w promocji jest wybranie interesującego nas laptopa wyposażonego w system operacyjny ChromeOS. Do wyboru są trzy modele:

Acer Chromebook Plus 515 z procesorem Intel Core i5-1235U, ekranem o przekątnej 15,6 cala, 8 GB RAM-u i SSD 512 GB o wartości 2099 złotych,

Chromebook Plus 514 z CPU AMD Ryzen 5 7520C z 14-calową matrycą, 8 GB RAM-u i 256 GB przestrzeni dyskowej o wartości 2299 złotych,

Chromebook Plus 514 z CPU AMD Ryzen 5 7520C z 14-calową matrycą, 8 GB RAM-u i 512 GB pamięci wewnętrznej o wartości 2499 złotych.

Po zebraniu interesującego nas zestawu w koszyku, cena wybranego przez nas laptopa powinna zostać obniżona o 50%. Jeżeli zatem zależy Wam na jak najtańszym komplecie, to decydując się na Google Pixel 9 z 256 GB miejsca na dane w kolorze seledynowym za 3989 złotych i Acer Chromebook Plus 515 warty 2099 złotych, zapłacicie tylko 5038 złotych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby ułożyć inny zestaw pod osobiste preferencje.

Ostatnim elementem wymienianym w ramach promocyjnego pakietu jest roczny dostęp do Google One AI Premium na 12 miesięcy. Dzięki niemu otrzymujemy Gemini Advanced, 2 TB w chmurze Google oraz AI giganta w usłudze Gmail, Dokumentach itp. Wartość tego pakietu bez jakiejkolwiek promocji wynosi 1175 złotych. Aby go otrzymać należy aktywować kupionego Chromebooka, zalogować się na nim a następnie przejść pod ten adres w celu aktywacji bonusu.

Promocja trwa do 31 października 2024 roku lub do wyczerpania zapasów.

Regulamin Promocji: Kup Pixel 9 lub Pixel 9 Pro XL i otrzymaj Acer Chromebook Plus 50% taniej! (pdf)