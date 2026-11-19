Poznaliśmy najnowsze dane dotyczące sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce. Wynika z nich, że klienci wcisnęli hamulec.

Spadek rejestracji samochodów elektrycznych w Polsce

Niektórzy eksperci w komentarzach na Facebooku zapowiadali, że samochody elektryczne to chwilowa moda i już za moment ludzie zaczną się od nich odwracać. Wystarczy, że użytkownicy przekonają się, jak niedopracowaną technologię kupili. Czyli jednak mieli rację, skoro sprzedaż BEV-ów w Polsce wyhamowała? Cóż, niekoniecznie, a przyszłość – mimo takich zawirowań – jest prawdopodobnie elektryczna. Zwłaszcza, że globalnie cały czas rośnie liczba samochodów elektrycznych.

Z najnowszych danych Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSNM, dowiadujemy się, że pod koniec października 2026 roku w Polsce zarejestrowanych było 332140 samochodów osobowych z napędem zelektryfikowanym (BEV + PHEV). Flota bateryjnych elektryków, czyli BEV-ów, wyniosła 156806 sztuk. Natomiast park hybryd typu plug-in (PHEV) liczył 175334 sztuk.

Jeśli chodzi o samochody dostawcze i ciężarowe, modeli z napędem elektrycznym pod koniec października mieliśmy w Polsce 15584. Liczba elektrycznych motorowerów i motocykli powiększyła się do 34131 sztuk. Pod koniec zeszłego miesiąca park autobusów zeroemisyjnych wzrósł do 2988 sztuk, z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 2753, a wodorowe 235 sztuk. Hybrydowych samochodów osobowych i dostawczych było wówczas zarejestrowanych 1571976.

źródło: PSNM

Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM, zwraca jednak uwagę na spadek rejestracji BEV-ów względem 2025 roku. W przypadku osobowych elektryków przez ostatnie dziesięć miesięcy spadek wyniósł ponad 9% rok do roku, a ostatnie miesiące mogą ten wynik jeszcze wyraźniej zwiększyć.

Jakub Faryś, prezes PZPM, dodaje, że ostatnie dane wyraźnie pokazują rosnącą liczbę rejestracji hybryd plug-in. Obecnie w parku jest ich o 20 tys. sztuk więcej niż BEV-ów, a jeszcze niedawno liczba PHEV-ów była zbliżona do liczby bateryjnych elektryków.

Jak wygląda infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych w Polsce?

W najnowszym raporcie Licznik Elektromobilności czytamy, że pod koniec października 2026 roku w Polsce użytkownicy samochodów elektrycznych mieli do dyspozycji 14229 ogólnodostępnych punktów ładowania.

źródło: PSNM

Większość z nich, bowiem 52%, stanowiły punkty ładowania prądem stałym (DC) – 7375 sztuk. Z kolei 48% to punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Wypada odnotować, że w przypadku 20% punktów DC możliwe jest również skorzystanie z ładowania AC.