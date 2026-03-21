Nowa funkcja na Spotify pozwoli zweryfikować znajomych

Spotify pracuje nad ciekawą funkcją, dzięki której sprawdzicie swoich znajomych. W aplikacji pojawił się nowy quiz muzyczny.

Spotify pomoże sprawdzić znajomych, z którymi dzielisz się muzyką

Nareszcie polscy użytkownicy Spotify Premium mogą korzystać z funkcji DJ, choć – jak już ostatnio wspominałam – opcja ta ma pewien haczyk. Platforma do streamowania muzyki intensywnie się rozwija, a autorzy z Android Authority właśnie odkryli kolejną intrygującą funkcję.

Jeśli lubicie dzielić się ze znajomymi czy rodziną swoimi ulubionymi lub dopiero co odkrytymi utworami, z pewnością jesteście ciekawi co o nich sądzą. Zdarza się jednak, że wiadomość pozostaje bez odpowiedzi, a Wy nawet nie wiecie czy ktoś wysilił się i odsłuchał treść. Wygląda na to, że Spotify chce pomóc użytkownikom ten fakt zweryfikować.

W kodzie programistycznym odkryto kilka funkcji, które mogą w tym pomóc. Jedna z nich o nazwie Saved Receipts ma działać jak potwierdzenie odczytu i pozwoli nadawcy sprawdzić, czy odbiorca zapisał daną treść w Spotify. Druga natomiast – nazwana Played Receipts – umożliwi sprawdzenie, czy odbiorca wiadomości odtworzył przekazany mu w wiadomości utwór.

Co ważne, z plików APK wynika, że opcje te można będzie wyłączyć. Prawdopodobnie, jeśli użytkownik zdecyduje się na wyłączenie możliwości sprawdzania, czy odsłuchał daną treść, nie będzie mógł także podglądać potwierdzeń, jeśli sam udostępni utwór.

Quiz w aplikacji Spotify – możesz już spróbować swoich sił

Spotify poinformowało również, że firma nawiązała współpracę z gwiazdą popu BTS. Owocem tych prac jest udostępnienie quizu muzycznego ARMY. Użytkownicy z całego świata oraz fani BTS mogą sprawdzić swoją wiedzę na temat zespołu.

Quiz muzyczny (źródło: Spotify)

Aby skorzystać z tej opcji konieczne jest zaktualizowanie aplikacji Spotify do najnowszej wersji oraz zalogowanie się do konta z opłaconą subskrypcją Premium. Następnie należy odtworzyć dowolną piosenkę zespołu, przejść do odtwarzacza i przesunąć w dół (pod sekcję z tekstem i autorami treści). Poniżej znajdziesz baner o nazwie Music Quiz z adnotacją wersji beta. Jeśli chcesz wypełnić quiz musisz stuknąć w przycisk Rozpocznij quiz.

Po ukończeniu możesz podzielić się otrzymanym wynikiem np. udostępniając go na wybranych platformach społecznościowych. Możesz też Rzucić wyzwanie znajomemu i zaprosić do udziału w quizie. Jeśli znajomy zdoła wypełnić quiz otrzymacie dostęp do wspólnej tabeli z uzyskanymi przez Was wynikami.

Quiz muzyczny BTS jest dostępny dla wszystkich subskrybentów Premium. Warto podkreślić, że można go wypełnić wyłącznie w języku angielskim, hiszpańskim, indonezyjskim, japońskim, koreańskim lub portugalskim.