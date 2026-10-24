Spotify chce wyciągnąć od Ciebie więcej pieniędzy. Pojawi się nowa subskrypcja

Spotify przygotowało sporo nowości i zmian. Na celownik trafiły treści generowane przez AI, a także nowa aplikacja samochodowa. Platforma zaanonsowała też nową formę subskrypcji.

Nowa subskrypcja zmierza na Spotify, czyli członkostwo dla największych fanów twórców

Spotify zaanonsowało zmiany w podcastach i wprowadza formę członkostwa na łącznie 34 rynkach – w tym również w Polsce. Dzięki nim kwalifikujący się twórcy dostaną nowy sposób na nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami, a ich fani będą mogli korzystać z ekskluzywnych materiałów audio i wideo, dodatkowych odcinków czy programów przerywanych mniejszą liczbą reklam.

Aby fani mogli dołączyć do społeczności danego twórcy muszą znaleźć ofertę członkostwa programu na stronie programu platformy, dołączyć do niego za pomocą procesu płatności i otrzymać dostęp do treści przeznaczonych dla członków bez konieczności opuszczania Spotify.

Członkostwo Spotify Members (źródło: Spotify)

Twórcy z kolei otrzymują nowy sposób na docieranie do potencjalnych subskrybentów, którzy już ich słuchają i oglądają. Jak twierdzi Spotify jest to możliwe dzięki specjalnym narzędziom, w tym m.in. ukierunkowanym promocjom czy bezpłatnym okresom próbnym.

Członkostwo Spotify Members (źródło: Spotify)

Spotify zareagowało na falę muzyki AI – tak wyglądała walka ze spamem

Od kilku miesięcy muzyka AI dosłownie zalewa serwisy streamingowe, a te starają się z nią walczyć na różne sposoby. W lipcu 2026 roku Spotify usunęło ponad 75 milionów wygenerowanych piosenek i uznanych za spam. Teraz firma podsumowała, co jeszcze zrobiono, aby chronić artystów i zapewnić słuchaczom dostęp do prawdziwej muzyki.

Serwis wspomina, że od kwietnia 2026 roku na Spotify działa funkcja dotycząca informowania o AI, za pomocą której artyści zostali zobowiązani do przedstawienia dokładnej roli sztucznej inteligencji w ich utworach. Warto też nadmienić, że Spotify przyznaje też tysiące odznak tzw. Persona AI, dzięki czemu użytkownicy od razu mogą dowiedzieć się, iż tożsamość artysty została wygenerowana. Firma deklaruje też, że zweryfikowała ponad 300 tysięcy artystów, którzy reprezentują ponad 99% treści odtwarzanych przez słuchaczy. Około 70% z nich to artyści niezależni. Dodatkowo Spotify opracowało też ochronę profilu artysty, aby twórcy mogli ostatecznie decydować o treściach pojawiających się na ich profilach. Dotychczas opcja ta była testowana w wersji beta, jednak do końca 2026 roku narzędzie ma trafić do wszystkich twórców.

Na tym jednak nie koniec, gdyż Spotify zawarło umowę z globalną firmą wspierająca rozwój artystów Believe. Dzięki połączeniu sił artyści otrzymują nowe możliwości twórcze i zarobkowe, natomiast fani mogą tworzyć własne remiksy swoich ulubionych utworów. Co ważne, opracowane narzędzie zostało oparte na AI i nie jest metodą na wytworzenie nowych piosenek, a remiksów i coverów. Jednocześnie transmisje strumieniowe tych utworów mają generować tantiemy dla uczestniczących artystów i właścicieli praw autorskich do oryginalnych utworów. Warto podkreślić, że narzędzie ma być oferowane jako płatny dodatek do Spotify Premium.

Aplikacja Spotify dostępna w Android Automotive OS

Autorzy z Android Authority ujawnili natomiast, że Spotify udostępnia pierwszą natywną aplikację dla Android Automotive OS – nowość ma zadebiutować w wybranych samochodach Audi. Dzięki temu Spotify będzie uruchamiało się automatycznie, bez konieczności korzystania ze smarfona. Świetnym dodatkiem będzie też np. możliwość odtwarzania teledysku, wideopodcastów czy wyświetlanie tekstów piosenek – opcje te mają być oczywiście dostępne wyłącznie w czasie postoju (np. podczas ładowania). Ponadto pasażerowie będą mogli zeskanować kod QR i dołączyć do sesji Jam.

Warto nadmienić, że Android Automotive OS i Android Auto to zupełnie różne rozwiązania. W tym pierwszym przypadku aplikacje wyświetlane są bezpośrednio na ekranie i oferowane są wewnątrz systemu pojazdu, z kolei w Android Auto treści są streamowane ze smartfona. Spotify deklaruje, że w przyszłym roku rozszerzy dostępność tej aplikacji na samochody większej liczby producentów.