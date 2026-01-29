Rewelacyjne nowości w Spotify. Tak łatwo nigdy nie było

Platforma Spotify rozszerzyła funkcjonalność dwóch usług. Dzięki nim użytkownik jeszcze łatwiej odkryje nowe utwory i szybko stworzy listy idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Nowe funkcje Spotify – tak łatwo nowej muzyki jeszcze nie dało się odkryć

Platforma Spotify to nie tylko sposób na odtwarzanie muzyki, ale świetne narzędzie do odkrywania nowych utworów, twórców czy znalezienie piosenek idealnie dopasowanych do sytuacji czy potrzeb użytkownika. Jedną z przydatnych funkcji podczas poszukiwań nowej muzyki może być DJ. Teraz opcja ta staje się nieco bardziej intuicyjna.

Użytkownicy Spotify Premium mogą spersonalizować daną sesję muzyczną za pomocą prośby głosowej lub tekstowej po kliknięciu w nowy przycisk dodany do strony głównej aplikacji. Jak podkreślają twórcy platformy, użytkownik może np. poprosić o energiczne hity na trening albo utwory podobne do moich ulubionych utworów z 2025 roku.

Usługa ta została nazwana DJ on Home i jest to niestety kolejna funkcja, której raczej za szybko nie wypróbujemy. Na ten moment działa w języku angielskim, w dodatku wyłącznie na terenie Australii, Irlandii, Kanady, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii.

Personalizowane playlisty Spotify tworzone w oparciu o podpowiedzi użytkownika

Spotify zaktualizowało również opcję Prompted Playlist, której głównym zadaniem jest pomoc w stworzeniu idealnej listy utworów dla konkretnego użytkownika i danej chwili. Opcja działa podobnie do konwersacji z chatbotem sztucznej inteligencji. Wystarczy, że słuchacz opisze własnymi słowami muzykę, jaką ma ochotę posłuchać i np. jaki ma nastrój.

Jak wspomniano w komunikacie, przykładowa podpowiedź dla narzędzia Spotify mogłaby brzmieć: Stwórz playlistę z utworami, które zapisałem w Bibliotece, a których jeszcze nie słuchałem lub których słuchałem tylko raz. Celem jest zebranie tych utworów, które znalazłem, zapisałem, a potem zupełnie zapomniałem do nich wrócić. Daj mi szansę, żebym w końcu usłyszał to, czego mi brakowało. Następnie należy stuknąć w przycisk Utwórz i wybrać playlistę z opisem. Opracowaną listę można edytować lub np. ustawić, aby automatycznie każdego dnia się odświeżała.

Funkcja Prompted Playlist (źródło: Spotify)

Funkcja ta również jest dostępna dopiero w wersji beta i skierowano ją do użytkowników Premium na terenie Kanady, Nowej Zelandii i USA.

Warto przypomnieć, że w czerwcu 2025 roku Spotify ulepszyło cotygodniową playlistę nazywaną Odkryj w tym tygodniu. Użytkownicy Premium mogą wybrać jeden z pięciu zaoferowanych gatunków muzycznych, aby jeszcze lepiej spersonalizować swoją listę propozycji.