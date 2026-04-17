Spotify zmienia się nie do poznania. Będzie Ci wygodniej

Aplikacja Spotify dostaje sporego odświeżenia. Użytkownikom wielu urządzeń ma być dzięki temu wygodniej. Mamy też nowości dotyczące audiobooków oraz nowe informacje na temat Anna’s Archive.

Korzystanie ze Spotify na dużych ekranach staje się wygodniejsze

Aplikacja Spotify na niektórych urządzeniach zmieni się na bardziej inteligentną i płynniejszą. Warto przypomnieć, że z platformy streamingowej można korzystać nie tylko na smartfonach czy komputerach, ale również na ekranach domowych, samochodowych i tabletach.

Właściciele Spotify wreszcie postanowili ulepszyć wersję aplikacji dedykowaną tabletom. Nowa odsłona ma być w końcu dostosowana do urządzeń mobilnych z większymi ekranami. Jak podkreślono w komunikacie, zaktualizowana aplikacja ma sprawić, że słuchanie, oglądanie i odkrywanie treści będzie odbywać się bardziej naturalnie na większych ekranach.

Odświeżony układ jest wprowadzany zarówno na tablety z Androidem, jak i iPadOS. Spotify wykorzysta całą przestrzeń dużego wyświetlacza, dzięki czemu przeglądanie i poszukiwanie nowych treści będzie wyświetlane jednocześnie z odtwarzaczem.

Wśród nowych funkcji aplikacji Spotify na tablety znalazły się, takie jak:

adaptacyjna orientacja – twórcy twierdzą, że zarówno wersja pozioma, jak i pionowa są przemyślane i zrównoważone,

zwijany boczny pasek, pozwalający na przeglądanie treści równolegle z dostępem do odtwarzacza,

przycisk Przełącz na wideo znajduje się teraz z przodu i na środku, dzięki czemu łatwiej włączyć nagranie (jeśli jest dostępne).

Warto podkreślić, że interfejs i główna nawigacja jest nadal taka sama, więc dotychczasowi użytkownicy powinni odnaleźć się w tej nowej wersji bez większego problemu.

Audiobooki w Spotify – garść nowości

Spotify pochwaliło się również rozwojem audiobooków w Spotify Premium, które obecnie oferowane są na 22 rynkach. Katalog książek do odsłuchu obejmuje ponad 700 tysięcy tytułów, a więc pięciokrotnie więcej niż na początku.

W ramach aktualizacji właściciele platformy Spotify oferują teraz możliwość zakupów w Bookshop przez Spotify na terenie USA i Wielkiej Brytanii. Firma rozszerza też dostępność funkcji Page Match w Spotify, pozwalającej na łatwe przełączanie się pomiędzy audiobookiem a e-bookiem lub tradycyjną książką – wspominaliśmy o niej w styczniu 2026 roku.

Ponadto firma udostępnia streszczenia audiobooków na Androidzie (wcześniej opcja ta była dostępna na urządzeń z iOS). W Niemczech udostępnione zostają rankingi audiobooków, natomiast w Wielkiej Brytanii i USA debiutuje specjalna lista tytułów dla dzieci i rodzin.

Nielegalna kopia zapasowa Spotify – ogromna kara dla Anna’s Archive

Warto też wspomnieć, że w zeszłym roku autorzy Anna’s Archive utworzyli kopię zapasową Spotify – zdołali pobrać 300 TB plików, zawierających książki, czasopisma, publikacje akademickie, 256 milionów utworów oraz 186 milionów kodów ISRC. Teraz okazuje się, że Anna’s Archive ma zapłacić Spotify i wytwórniom płytowym łącznie 322 milionów dolarów.

Zdaniem sądu twórcy platformy naruszyli prawa autorskie, złamali umowę oraz naruszenia wynikające z przepisów DCMA (ang. Defense Contract Management Agency). Platforma ma łącznie zapłacić:

7,5 miliona dolarów Sony i Universal Music,

7,2 miliona dolarów Wartner Music,

300 milionów dolarów do Spotify – kwota ta wynika ze 120 tysięcy pobranych plików muzycznych, czyli po 2,5 tysiąca dolarów za każdy.

Anna’s Archive została też zobligowana do natychmiastowego zniszczenia kopii i pobranych nagrań.