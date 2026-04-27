Genialna nowość w Androidzie. Ja jednak nie skorzystam z niej

Urządzenia z systemem Android zaoferują genialną funkcję, dzięki której użytkownicy zaoszczędzą czas, a czasem też nerwy. Ma ona jednak także strategiczne znaczenie.

Ta nowa funkcja w Androidzie eliminuje konieczność „przeklikiwania się”

Na platformie dla deweloperów opublikowano post, anonsujący nową funkcję w Androidzie, która ma sprawić, że rejestracja, dodatkowa weryfikacja oraz odzyskiwanie dostępu do aplikacji będą dla użytkowników mniej skomplikowane.

Aktualnie, jeśli ktoś chce zarejestrować się w aplikacji, często musi podać kod lub link weryfikacyjny, który usługodawca wysyła na połączony z kontem adres e-mail lub numer telefonu. W związku z tym czasem trzeba opuścić aplikację i przejść do programu pocztowego lub Wiadomości, żeby zobaczyć kod i go skopiować, a następnie wpisać/wkleić w odpowiednim miejscu (lub kliknąć link).

Na co dzień może wydawać się to niezbyt uciążliwe i jest to do zaakceptowania, ale równocześnie bywa czasochłonne. Nierzadko zdarza się bowiem, iż wiadomości e-mail z kodem lub linkiem weryfikacyjnym przychodzą z opóźnieniem albo trzeba ich szukać w spamie.

Google zdecydowało się całkowicie wyeliminować tę konieczność, wprowadzając nowe rozwiązanie – kryptograficznie zweryfikowane dane uwierzytelniające adresu e-mail bezpośrednio na urządzeniach z systemem Android. Ma ono działać zarówno w przypadku rejestrowania się, jak i dodatkowej weryfikacji (w celu dostępu do wrażliwych sekcji w aplikacji) oraz odzyskiwania dostępu.

W każdej sytuacji użytkownik będzie mógł wybrać nowy sposób weryfikacji (opcja weryfikacji przez e-mail lub SMS jednak pozostanie), aczkolwiek pod warunkiem, że twórca danej aplikacji zintegruje to rozwiązanie ze swoim programem. Ponadto Google zachęca, aby podczas rejestracji i odzyskiwania dostępu do konta deweloperzy nakłaniali użytkowników do utworzenia klucza dostępu, który zostanie zapisany w menedżerze haseł Google.

Łatwiejsze logowanie na smartfonach z Androidem to też strategiczne posunięcie

Choć nowe rozwiązanie zdecydowanie ułatwi i uprości życie właścicielom urządzeń z Androidem, to równocześnie chodzi tu nie tylko o troskę o nich. Google nie ukrywa bowiem, że ma ono również znaczenie strategiczne, ponieważ pierwsze zetknięcie użytkownika z aplikacją jest często najważniejsze.

Tymczasem konieczność dodatkowej weryfikacji może zniechęcać niektóre osoby do zarejestrowania się w danym programie, szczególnie jeśli wiadomość z kodem weryfikacyjnym nie przychodzi od razu lub trzeba jej szukać w spamie. Stracony użytkownik to stracone pieniądze, więc uproszczenie procesu to ukłon także w stronę deweloperów.

Nowa metoda weryfikacji na Androidzie nie będzie jednak dostępna zawsze

Jak już zostało wspomniane, twórcy aplikacji muszą wykorzystać API udostępnione przez Google, ale nawet jeśli to zrobią, wcale nie oznacza to, że wszyscy użytkownicy będą mogli skorzystać z tego rozwiązania.

Funkcja ta pozostanie dostępna tylko dla osób, korzystających z adresu e-mail w domenie gmail.com, na dodatek wyłącznie posiadaczy kont indywidualnych, gdyż konta Workspace i osób nieletnich nie są na tę chwilę obsługiwane.

Ja prywatnie, choć oczywiście mam konto Google, to do logowania się na różnych stronach i platformach wykorzystuję adresy e-mail w domenie wp.pl – kwestia przyzwyczajenia, gdyż mam je znacznie dłużej niż konto Google.

Jest jednak nadzieja, że rozwiązanie to będzie dostępne również dla właścicieli adresów innych niż w domenie gmail.com, gdyż nie jest to autorskie rozwiązanie Google, tylko wykorzystanie interfejsu API Digital Credentials W3C. Inni dostawcy tożsamości również mogą z niego skorzystać, jeżeli zechcą.