Nokia kolejnym smartfonem Jamesa Bonda. Sony poszło w odstawkę

Mało kto spodziewał się takiego obrotu sprawy. Po latach współpracy, Sony straciło pozycję firmy, z którą współpracowano przy promocji kolejnych filmów kina akcji z serii o Jamesie Bondzie. Jej miejsce zajęła Nokia.

Gdyby sięgnąć pamięcią wstecz, w ostatnich filmach opowiadających historię agenta brytyjskich służb specjalnych, zawsze można było znaleźć chwilę, w której pojawiała się kryptoreklama jakiegoś urządzenia Sony. Japońska firma często współpracowała też przy promocji kolejnych produkcji z Jamesem Bondem, płynąc na fali ich popularności. Dotąd pamiętam kampanię marketingową, jaką poprowadzono przy okazji premiery filmu Skyfall, gdzie oficjalnym telefonem agenta 007 była Xperia T.

Choć wydaje się, że idealnym i całkiem naturalnym wyborem na agenta tajnych służb Jej Królewskiej Mości byłaby nowa Xperia 1 II, to tym razem coś musiało pójść nie tak, jeśli chodzi o rozmowy w sprawie kolejnego smartfona dla Bonda. To nie Sony będzie mobilnym partnerem technologicznym filmu Nie czas umierać, a Nokia.

Informacje dawkowane stopniowo przez Nokię, prowadzą do jednego wniosku: nowym smartfonem Jamesa Bonda będzie jeden z modeli HMD Global. W nowym filmie mają pojawić się znane nam konstrukcje, takie jak Nokia 7.2 czy legendarna Nokia 3310. Agentka Nomi, grana przez Lashanę Lynch skorzysta na ekranie z urządzenia z łącznością 5G.

W Dzień Kobiet, 8 marca, ma zostać wyemitowany specjalny spot reklamowy, który rozwieje wszelkie wątpliwości – wtedy zobaczymy Lashanę Lynch i jeden ze smartfonów z logo Nokii w akcji. Natomiast 19 marca zaprezentowane zostanie w Londynie nowe urządzenie HMD Global – Nokia 8.2 5G.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6

— Juho Sarvikas (@sarvikas) March 3, 2020