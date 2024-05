Poznaliśmy specyfikację smartfonów Honor 200 i 200 Pro. Będą dostępne w Europie

Bardzo często się zdarza, że specyfikacja nowego urządzenia zostaje ujawniona przed jego oficjalną premierą. Z taką sytuacją mamy do czynienia także w tym przypadku, bo mimo że Honor 200 i 200 Pro jeszcze nie zadebiutowały, to już wiemy, co zaoferują. Kiedy producent (formalnie) je zaprezentuje?

Specyfikacja smartfonów Honor 200 i 200 Pro

Jeden z użytkowników chińskiego portalu społecznościowego Weibo (odpowiednika serwisu X, dawn. Twitter) udostępnił tabelę z parametrami technicznymi obu nadchodzących nowości. Jest to dla nas szczególnie interesujące, jako seria Honor 200 ma być dostępna również w Europie.

Model Honor 200 zaoferuje 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1,5K i jasności maksymalnej 4000 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ściemniania PWM o „ultrawysokiej” częstotliwości 3840 MHz. Sercem urządzenia zostanie układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, a całość zasilać będzie akumulator o pojemności 5200 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 100 W.

źródło: producent

Na przodzie tego modelu znajdzie się 50 Mpix aparat, a na tyle zestaw:

50 Mpix z sensorem Sony IMX906 (1/1,56″) i optyczną stabilizacją obrazu,

12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym

50 Mpix z matrycą Sony IMX856, optyczną stabilizacją obrazu i 2,5x zoomem optycznym.

Wiemy też, że Honor 200 zaoferuje moduł NFC, emiter podczerwieni i głośniki stereo. Model ten ma ważyć 187 gramów, podczas gdy wersja z dopiskiem „Pro” 199 gramów, choć specyfikacja tej ostatniej będzie w przeważającej części identyczna jak lista parametrów modelu podstawowego.

Tym, czym wyróżni się Honor 200 Pro, będą:

większy, bo 6,78-calowy i na dodatek obustronnie zakrzywiony ekran,

procesor (Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3),

aparat główny (również 50 Mpix, ale z sensorem OV50H o rozmiarze 1/1,3 cala),

dodatkowy sensor obok aparatu na przodzie,

obsługa ładowania indukcyjnego o mocy 66 W i indukcyjnego ładowania zwrotnego,

norma odporności IP55.

źródło: producent

Kiedy premiera serii Honor 200?

Chiński producent oficjalnie zaprezentuje swoje nowe urządzenia już 27 maja 2024 roku. Najpierw zrobi to w Chinach, ale już 12 czerwca 2024 roku odbędzie się globalna premiera serii we Francji. W związku z tym spodziewamy się, że trafi do sprzedaży także w Polsce.

Na koniec warto przypomnieć, że właśnie we Francji już miesiąc temu do sprzedaży trafił Honor 200 Lite, który pod względem designu przypomina iPhone’a 15 Pro. Jego cenę ustalono na 329,90 euro, co dziś jest równowartością około 1410 złotych.