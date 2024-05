Co ludzie robią ze starymi iPhone’ami i iPadami?

Relatywnie niewiele osób korzysta ze smartfona i tabletu do momentu, gdy ten odmówi posłuszeństwa. Znacznie częściej użytkownicy wymieniają je na (zwykle) nowsze z własnej woli. Co wówczas dzieje się z używanymi iPhone’ami i iPadami? Okazuje się, że nie są one traktowane przez byłych posiadaczy w taki sam sposób.

Co się dzieje z używanymi iPadami?

Jak wynika z danych, zebranych przez CIRP, użytkownicy coraz rzadziej wymieniają swoje tablety na nowsze. W ciągu ostatnich 12 miesięcy blisko dwie trzecie osób, które kupiło nowego iPada, korzystało z poprzedniego przez dwa lata lub dłużej. W 2022 roku taki okres zadeklarowała tylko połowa osób.

Co jednak ludzie robią z poprzednim tabletem, gdy już w końcu kupią nowy? Okazuje się, że od kwietnia 2023 roku do marca 2024 roku aż 36% osób zachowało urządzenie. Kolejne 31% oddało je komuś z rodziny lub grona znajomych. Następne 23% powiedziało, że tablet zgubiło lub zepsuło albo straciło na skutek kradzieży. Tylko 6% sprzedało sprzęt, a zaledwie 3% oddało w ramach programu odkupu.

Co natomiast ludzie robią z używanymi iPhone’ami?

Wydawałoby się, że ludzie mają podobne preferencje do traktowania elektroniki, której już nie używają. Tymczasem okazuje się, że tablety i smartfony Apple często spotyka zupełnie inny los. Te ostatnie, w tym samym okresie, czyli ciągu roku do końca marca 2024 roku, najczęściej były odsprzedawane w ramach programów odkupu.

W ten sposób starego iPhone’a pozbyło się aż 42% osób! Kolejne 30% zdecydowało się go zachować – to podobny odsetek jak w przypadku tabletów. Tak samo jest ze sprzedawaniem na własną rękę – zrobiło to 5% posiadaczy smartfona. Na tym jednak podobieństwa się kończą, bo równocześnie tylko 11% osób oddało używany telefon komuś z rodziny lub znajomemu. 6% badanych powiedziało zaś, że kupiło nowy, bo dotychczas używany się zepsuł albo został zgubiony lub skradziony.

źródło: CIRP

A Wy co robicie ze smartfonami i tabletami, których już nie używacie? Ja jestem w gronie osób, które najczęściej oddają je rodzinie i znajomym lub sprzedają. Część jednak wciąż leży nieużywana w mojej szafie – trzymam niektóre telefony z ogromnego sentymentu do nich.