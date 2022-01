Już w sklepach: tanie karty graficzne Radeon dla graczy i profesjonalistów

Podczas targów CES 2022 został zaprezentowany najniżej pozycjonowany model z rodziny RDNA 2 (Big Navi), czyli Radeon RX 6500 XT. Jest to pierwsza karta graficzna na świecie, wyprodukowana w najniższym dotąd procesie litograficznym. Dziś trafia ona do sprzedaży, a wraz z nią tani układ stworzony z myślą o profesjonalistach – Radeon PRO W6400.

AMD Radeon RX 6500 XT – wszystko pięknie, ale nie uważacie, że 4 GB pamięci w roku 2022 to żart?

AMD od lat w swoich kartach graficznych implementowało zdecydowanie więcej pamięci VRAM niż NVIDIA miała w zwyczaju. Dla przykładu: karty wydane w 2016 roku, oparte na architekturze Polaris, tj. RX 470 czy RX 480, miały na pokładzie 8 GB pamięci wideo GDDR5 na 256-bitowej szynie pamięci. Jak na ten rok był to tzw. overkill, bowiem tytuły nie wymagały aż takich nakładów VRAM-u.

Obecnie nowoczesne tytuły potrzebują zdecydowanie więcej pamięci – na przykład Forza Horizon 5 nawet w rozdzielczości Full HD przy wysokich ustawieniach graficznych konsumuje ponad 4200 MB pamięci. W przypadku kart z 4096 MB VRAM-u wydajność w takich grach okazuje się sporym problemem, bowiem niedobór pamięci powoduje niestabilną wydajność w wymagających grach komputerowych.

I tu się pojawia problem. Nie dość, że Radeon RX 6500 XT został wyposażony w 64-bitową szynę ograniczoną do czterech linii PCI-Express (x4), to karta graficzna ma zaledwie 4 GB wbudowanej pamięci wideo. Węższa szyna w grach nie ma tak dużego znaczenia – powiem więcej, że to bardzo dobra decyzja, gdyż z tego względu karta traci na wydajności w wydobywaniu kryptowalut.

Natomiast 4 GB pamięci wideo to niestety ponury żart. Karta graficzna, za sprawą wydajnego procesora graficznego, ma wysoki potencjał w grach komputerowych. Ten jednak będzie limitowany przez niedobór VRAM, przez co opłacalność układu może stać pod znakiem zapytania.

Warto także dodać, że Radeon RX 6500 XT bazuje na procesorze graficznym Navi 24, składającym się m.in. z 1024 jednostek cieniujących i 16 rdzeni ray tracing. GPU zostało wykonane w 6-nm procesie litograficznym TSMC.

Miejmy nadzieję, że niebawem na rynek trafi 8 GB wersja Radeon RX 6500 XT. Podstawowy wariant ma kosztować 199 dolarów (równowartość ~800 złotych), jednak w praktyce cena może przekroczyć poziom 2000 złotych.

Radeon Pro W6400 – tania karta graficzna stworzona z myślą o energooszczędnych stacjach roboczych

Radeon Pro W6400 będzie natomiast uzupełniał ofertę GPU dedykowanych twórcom. Karta ma najlepiej się sprawdzić w projektowaniu zarówno modeli 2D, jak i 3D, czyli CAD. Karta graficzna została wyposażona w procesor graficzny oparty na architekturze RDNA 2 z 768 jednostkami cieniującymi zamkniętymi w 12 klastrach GPU. Ma on do dyspozycji 4 GB wbudowanej pamięci wideo o taktowaniu 16 Gb/s na 64-bitowej szynie, która ma zapewnić przepustowość na poziomie 128 GB/s.

Całość została zamknięta w dość kompaktowe PCB z 2 złączami DisplayPort 1.4. Karta zajmuje tylko i wyłącznie jeden slot, a więc mówimy o konstrukcji typu low-profile z małym systemem chłodzenia, które realizowane jest przez pojedynczy wentylator. Karta ze względu na niską moc nie potrzebuje dodatkowego złącza zasilania.

Cena tej karty graficznej zaczyna się od 229 dolarów (~910 złotych).