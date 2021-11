Huawei Nova 8 SE 4G nie zachwyca specyfikacją

Huawei wprowadził na rynek model Nova 8 SE w wersji 5G już ponad rok temu. W zależności od wersji, napędzają go dwa różne procesory MediaTek Dimensity. Ponadto do sprzedaży trafił też nieco okrojony Nova 8 SE Youth, a teraz okazuje się, że to nie koniec, bowiem wkrótce ofertę producenta wzbogaci Huawei Nova 8 SE 4G.

Specyfikacja Huawei Nova 8 SE 4G

Nadchodzący Huawei Nova 8 SE 4G zostanie wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz OLED, który będzie charakteryzował się rozdzielczością Full HD+ (1080×2400 pikseli) i proporcjami 20:9. W jego górnej części znajdzie się wycięcie w kształcie litery „U” na aparat do selfie i rozmów wideo.

Huawei Nova 8 SE (źródło: Huawei)

Huawei Nova 8 SE 4G ma mieć na pokładzie ośmiordzeniowy procesor HiSilicon Kirin 710A, składający się z czterech rdzeni Cortex-A73 taktowanych zegarem 2,2 GHz oraz czterech energooszczędnych jednostek Cortex-A53 o częstotliwości 1,7 GHz. Dodatkowo jest on wspierany zintegrowanym układem graficznym ARM Mali-G51.

HiSilicon Kirin 710A bazuje na 12-nm procesie litograficznym, co w 2021 roku wydaje się już przestarzałą technologią, jeśli chodzi o procesory do urządzeń mobilnych. Smartfon może więc nie zapewnić najwyższej na rynku wydajności. Co więcej, układ wspiera jedynie pasma Wi-Fi 802.11a/b/g/n, a więc mówimy o częstotliwości 2,4 GHz, umożliwiającej pobieranie plików z maksymalną prędkością 150 Mb/s.

Ponadto na pokładzie Huawei Nova 8 SE 4G znajdzie się 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, a także w sumie pięć aparatów: jeden o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie oraz 64 Mpix, 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym) i 2x 2 Mpix (do zdjęć makro i pomiaru głębi) na tyle.

Huawei Nova 8 SE (źródło: Huawei)

Smartfon ma mieć wymiary 161,6×74,8×7,5 mm, a zatem będzie bardzo smukły. Prawdopodobnie jednak głównie za sprawą dość „małego” (jak na obecne czasy) ogniwa o pojemności 3800 mAh. Urządzenie obsłuży funkcję szybkiego ładowania o mocy 66 W (za pośrednictwem złącza USB-C).

Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy smartfon zostanie oficjalnie zaprezentowany, ale można się spodziewać, że będzie dostępny wyłącznie w Chinach, ponieważ Huawei Nova 8 SE 4G ma pracować pod kontrolą systemu HarmonyOS 2.0.