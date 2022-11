Android 13 na nowych smartfonach Sony już niebawem

Choć najnowszy Android 13 dopiero co rozwija skrzydła i nie zawędrował na wszystkie najświeższe urządzenia z wyższej półki, sytuacja zapewne będzie zmieniać się z tygodnia na tydzień. Swoją akcję aktualizacji rozpoczęło właśnie Sony.

Xperia z „trzynastką” na pokładzie

Choć Android 13 zadebiutował na rynku w połowie sierpnia tego roku, to liczba smartfonów które postanowiły przerzucić się na kolejną iterację systemu jest niewielka. Gdyby odrzucić urządzenia z serii Pixel od Google, z pewnością wszystkie urządzenia można by policzyć na palcach jednej ręki, ewentualnie dwóch. Na szczęście kolejne liczby są powoli zajmowane, a jedną z firm, która postanowiła dołączyć do przecierających szlak oficjalnemu Androidowi 13 jest Sony.

(fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Na oficjalnym koncie na Twitterze Japończycy opublikowali wpis, w którym pochwalili się, że rozpoczynają wdrażanie najnowszej wersji systemu z zielonym robotem na swoje najnowsze smartfony – modele Xperia 1 IV oraz Xperia 5 IV.

Co ciekawe, na większości forów internetowych, nikt na razie nie pochwalił się nową wersją systemu na swoim smartfonie. Jeden z użytkowników Reddita zauważył wręcz, że na dzień dzisiejszy firmware dla serii Xperia IV powinien zaczynać się od numeru 64.1. a póki co serwis Xpericheck zatrzymał się na wersji 64.0. czyli zeszłorocznym Androidzie 12.

Android 13 poszerza zasięgi

Najprawdopodobniej wprowadzenie aktualizacji over-the-air jeszcze się nie rozpoczęło i biorąc pod uwagę zwięzłość wpisu Sony, update Xperii 1 IV i Xperii 5 IV może rozpocząć się w ciągu tygodnia, dwóch, może kilku dni, a wcale niewykluczone jest, że pewne regiony zaczną otrzymywać informację o nowej wersji systemu za kilka godzin.

Oczywiście w przypadku tak ważnego elementu jak aktualizacja Androida nie liczy się tempo wdrożenia, tylko stabilność oprogramowania. Można więc pochwalić Sony za szybką aktualizację nowych smartfonów do Androida 13, ale na porządne poklepanie po plecach firma zasłuży sobie dopiero wtedy, kiedy okaże się, że nowy firmware jest stabilny i pozbawiony błędów utrudniających czerpanie przyjemności z obsługi urządzenia.