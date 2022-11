DJI Mavic 3 Classic to najtańszy dron z serii, a nadal jest świetny

Seria Mavic od firmy DJI to wśród użytkowników dronów niemal synonim topowego sprzętu. Te modele kojarzą się również z tym, że są po prostu drogie. Zaprezentowany właśnie model Mavic 3 Classic ma to jednak zmienić (chociaż trochę). To najtańszy dron z serii, który nadal oferuje podzespoły i funkcje na najwyższym poziomie.

Nadal ta sama, znakomita kamera

System wideo DJI Mavic 3 Classic opiera się pojedynczej kamerze – tej samej co w modelach Mavic 3 i Mavic 3 Cine Premium Combo. Nowy dron został jednak pozbawiony teleobiektywu. W modelu Classic mamy więc do czynienia z kamerą Hasselblada umieszczoną na 3-osiowym gimbalu. Oferuje ona użytkownikom 20 Mpix matrycę 4/3 CMOS oraz obiektyw 24 mm o przysłonie regulowanej w zakresie od f/2.8 do f/11 oraz kącie widzenia 84 stopnie.

Standardowy zakres czułości wynosi ISO 100-6400, ale w trybie nocnym może być rozszerzony do ISO 12800. Z kolei elektroniczna migawka pracuje w zakresie 8-1/8000 s. Kamera jest w stanie nagrywać wideo w jakości: 5.1K przy 50 klatkach na sekundę, 4K przy 60 klatkach na sekundę i 1080p przy 60 klatkach na sekundę. To wszystko przy użyciu popularnych kodeków H.264 i H.265. Producent przekonuje, że kamera w którą wyposażone jest urządzenie została zaprojektowana tak, aby uchwycić realistyczne szczegóły pasujące do tego, co postrzega ludzkie oko.

Co jeszcze zaoferuje DJI Mavic 3 Classic?

Nowy DJI jest zasilany samym akumulatorem co pozostałe modele z serii Mavic 3, co pozwala mu nawet na 45 minut lotu na jednej baterii. Urządzenie waży 895 gramów, czyli tyle samo co model standardowy. Dron osiąga w powietrzu również tę samą prędkość maksymalną, czyli 75 km/h. Sprzęt wykorzystuje znany z innych modeli Mavic system transmisji O3+, który umożliwia pilotowi podgląd obrazu w jakości Full HD do 15 kilometrów.

W DJI Mavic 3 Classic nie zabrakło zautomatyzowanych trybów fotografowania QuickShots, systemu ActiveTrack 5.0 oraz funkcji High-Speed ​​QuickTransfer, która umożliwia szybkie pobieranie zdjęć i filmów bezpośrednio z drona do telefonu komórkowego przy wykorzystaniu Wi-Fi 6, z prędkością do 80 MB na sekundę bez łączenia się z pilotem.

Urządzenie oferuje użytkownikom całą gamę funkcji bezpieczeństwa, które pomagają omijać przeszkody podczas lotu. Dron został wyposażony w osiem czujników wizualnych do wykrywania przeszkód we wszystkich kierunkach. Dostarczają one te informacje do systemu APAS 5.0.

Dostępność i cena

DJI Mavic 3 Classic można kupić na oficjalnej stronie producenta. Najtańszy wariant obejmuje samego drona, a jego cena wynosi 1529 euro (równowartość ~7200 złotych). Za urządzenie z kontrolerem DJI RC zapłacimy 1779 euro (~8370 złotych), a wersja z kontrolerem DJI RC-N1 została wyceniona na 1629 euro (~7760 złotych).

Nie jest to oczywiście taniocha, bo za cena samego drona to grubo ponad 7000 złotych, jednak trzeba przyznać, że jest to naprawdę najtańszy dron z serii Mavic 3. Dla porównania, za model Mavic 3 trzeba zapłacić 1959 euro (~9220 złotych), a za Mavic 3 Cine Premium Combo aż 4879 euro (~22960 złotych).