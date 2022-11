Rising Storm 2: Vietnam do zgarnięcia za darmo!

Epic Games ostatnio bardzo mocno się stara o przychylność graczy. W ramach cotygodniowych, darmowych gier tym razem rozda Rising Storm 2: Vietnam oraz Filament. O ile druga z tych produkcji nie jest aż tak znana i dobra, tak Rising Storm warto sprawdzić!

Rising Storm 2: Vietnam za darmo

Pierwszą grą, którą w tym tygodniu będzie można odebrać za darmo w Epic Games Store jest Rising Storm 2: Vietnam. To znana strzelanka, wydana po raz pierwszy w 2017 roku. Produkcja studia Tripwire Interactive charakteryzuje się ogromnymi mapami i rozgrywką na 64 osoby. Co ciekawe, w grze dostępnych jest obecnie aż 20 aren. Rywalizują ze sobą m.in. Marines, Wietnamska Armia Ludowa i Armia Republiki Wietnamu.

Gracze mogą korzystać z ponad 50 broni, a także różnych pojazdów, jak np. helikoptery. Grafika odbiega nieco od obecnych standardów, ale sam gameplay stoi na wysokim poziomie. Trzeba jednak podkreślić, że gra jest dość brutalna i nie każdemu może to odpowiadać. Odebrać ją można od czwartku, 03.11.2022, od godziny 17:00 w tym miejscu.

Filament do odebrania w Epic Games Store

Drugą produkcją, którą będziemy mogli zgarnąć dzięki uprzejmości Epic Games Store, jest Filament z 2020 roku. To produkcja studia Beard Envy, wydana została przez Kasedo Games. W ostatnim czasie Epic lubuje się w rozdawaniu gier, gdzie naszym głównym zadaniem jest rozwiązywanie zagadek lub łamigłówek i tak samo jest tym razem.

Rozgrywka w Filament skupia się właśnie na rozwiązywaniu łamigłówek. Naszym głównym celem jest odkrycie, jaki los spotkał załogę statku Alabaster. Zagadki możemy rozwiązać za pomocą przesuwania kabla – należy go ułożyć w odpowiedni sposób. Co prawda jest to gra dla jednej osoby, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby bawić się we dwójkę na jednym komputerze.

Do godziny 17:00 można odebrać jeszcze Saturnalia oraz Warhammer 40,000: Mechanicus, które szczególnie polecamy fanom uniwersum lub osobom chcącym zagłębić się w ten świat. Nie zostało dużo czasu, więc w tym wypadku trzeba się śpieszyć!