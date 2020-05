Sony XAV-AX5500 – sposób na Android Auto w starszym samochodzie

Nowy, samochodowy odtwarzacz multimedialny Sony może okazać się świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć dostęp do Android Auto i Apple CarPlay w swoim aucie.

Android Auto i Apple CarPlay w każdym samochodzie

Wśród najszybciej starzejących się elementów wyposażenia w samochodzie z pewnością znajduje się system infotainment. Rozwiązania, które były dostępne jeszcze kilka, a tym bardziej kilkanaście lat temu, odbiegają pod względem interfejsu, dostępnych opcji, możliwości korzystania z internetu, a także obsługi od oprogramowania Google i Apple dla kierowców.

Nie, nie trzeba kupować w miarę nowego auta, aby móc korzystać z Android Auto lub CarPlay. Wystarczy wyposażyć się w odpowiedni odtwarzacz multimedialny. Można sięgnąć po jedno z tańszych urządzeń na AliExpress, ale jeśli zależy nam na wyższej jakości, to jednak warto zainteresować się produktem bardziej znanego producenta. Przykładowo w ofercie Sony znajdziemy całkiem spory wybór nowoczesnych odtwarzaczy do samochodów.

Do już dostępnych urządzeń Sony dołączył właśnie odtwarzacz XAV-AX5500. Przeznaczony jest on dla samochodów wyposażonych w kieszeń 2DIN. Oczywiście producent oferuje również sprzęt dla gniazd 1DIN. Wróćmy jednak do nowego modelu. Jedną z zalet jest obsługa Android Auto i Apple CarPlay. Wystarczy podłączyć smartfon za pomocą kabla i już możemy korzystać z ulubionych aplikacji znanych ze smartfona. Dzięki temu, zyskujemy dostęp do m.in. Map Google, nawigacji Waze, Spotify, a także wygodną możliwość odbierania wiadomości i połączeń.

Sony XAV-AX5500 – dodatkowe funkcje

Interfejs wyświetlany jest na dotykowym, 6,95-calowym wyświetlaczu. Taki rozmiar udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu smukłych ramek wokół ekranu. Mimo iż interakcja odbywa się głównie za pomocą panelu dotykowego, to nie zabrakło kilku podstawowych przycisków, umożliwiających szybki powrót do ekranu głównego i sterowanie multimediami.

Odtwarzacz Sony został wyposażony w dwa złącza USB, co pozwala na jednoczesne podłączenie smartfona (np. dostęp do Android Auto) i dodatkowego nośnika danych (np. pendrive’a z muzyką). Producent chwali się również wysoką jakością dźwięku – wzmacniacz Dynamic Reality 2 o mocy 4x 55 W, 10-pasmowy korektor graficzny do personalizowania dźwięku oraz technologia Dynamic Stage Organiser służąca do korygowania sygnału i poprawy panoramy stereo.

Warto jeszcze dodać, że Sony XAV-AX5500 współpracuje z kamerą cofania. Możemy więc zamontować kamerkę nawet w starszym samochodzie, a rejestrowany przez nią obraz zostanie wyświetlony na ekranie odtwarzacza.

Niestety, tanio nie jest. Sony XAV-AX5500 został wyceniony na 449,99 dolarów.

źródło: Android Police, Sony