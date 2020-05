Mapy Google wyróżnią lokalizacje dostępne dla niepełnosprawnych za pomocą ikony wózka inwalidzkiego

Google postanowiło wprowadzić kilka pomocnych funkcji do jednej ze swoich najbardziej popularnych aplikacji: Map Google. Wkrótce powinny pojawić się oznaczenia pomagające użytkownikom wózków inwalidzkich sprawdzenie, czy miejsce, które chcą odwiedzić, odpowiada ich potrzebom.

Mapy Google od czasu do czasu proszą nas o odpowiedzenie na kilka pytań dotyczących różnych lokalizacji, które odwiedzamy. Dzięki odpowiadaniu na te pytania, Google może zbierać informacje na temat konkretnych miejscówek i wykorzystywać je do polecania ich innym. Może także wykorzystać je w innym celu, bo pytania czasem dotyczą dostępności takich miejsc dla wózków inwalidzkich. Mając już większą bazę odpowiedzi, można wprowadzić do aplikacji nową funkcję.

Wkrótce osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich lub inne – na przykład rodzice z wózkami dziecięcymi, będą mogły łatwo sprawdzić, czy dany lokal czy budynek są przystosowane do obsługi osób z wózkami. Po włączeniu odpowiedniej funkcji w Mapach Google, odpowiednie miejsca będą oznaczane ikoną wózka inwalidzkiego. W ten sposób będzie można zorientować się, czy pojawiając się tam, będziemy mieli wydzielone miejsce, czy na parkingu znajdziemy odpowiedni boks lub czy na miejscu znajdą się osobne łazienki dla niepełnosprawnych.

Google będzie wprowadzać nową opcję stopniowo. Najpierw skorzystają z niej użytkownicy aplikacji w Stanach Zjednoczonych, Australii, Japonii i Wielkiej Brytanii. Następnie powinna być udostępniana w kolejnych krajach.

źródło: Google dzięki Engadget