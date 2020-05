Spotify Premium wraca z promocją dla subskrybentów – 3 miesiące za 19,99 zł. Dla nowych – za darmo

Dobrej muzyki nigdy dość. Dlatego warto skorzystać z promocji Spotify, w której nawet jeśli kiedyś opłacaliśmy subskrypcję wersji Premium, wykupimy ją wyraźnie taniej.

W listopadzie ubiegłego roku Spotify ruszyło z promocją w której osoby dobrze zaznajomione z wersją Premium aplikacji, mogły wykupić dostęp do serwisu bez reklam za 19,99 zł na trzy miesiące. Ta promocja powraca, z czego jestem bardzo zadowolony.

3 miesiące Spotify Premium za 19,99 zł

Jeśli już kiedyś opłacaliście Spotify Premium, to wiecie, że dla pojedynczego użytkownika, nie opłacającego pakietu rodzinnego czy studenckiego, to wydatek rzędu 19,99 zł miesięcznie. Co prawda nie jest to jakaś zaporowa kwota, ale mając do wyboru wersję darmową, a wersję Premium, za którą należy płacić, zwykle wybierałem wersję darmową. Chyba że akurat obowiązywała taka promocja jak teraz. Dzięki niej dostęp do serwisu bez reklam to mniej niż 7 zł na miesiąc, a to brzmi już znacznie lepiej.

Wystarczy udać się na stronę spotify.com i zalogować się używanymi dotychczas danymi. Powinniśmy zobaczyć ofertę dla osób powracających do Spotify Premium.

Trzeba przy tym dodać, że oferta jest niedostępna dla użytkowników, którzy zrezygnowali z Premium po 14 kwietnia 2020 roku. Można ją aktywować tylko do 30 czerwca. Podejrzewam, że z niej skorzystam, choć jeszcze się nad tym zastanowię, bo prawie do końca lipca mogę korzystać z aktywowanej promocji Tidala.

3 miesiące Spotify Premium za darmo

Ta opcja wyświetlana jest tylko nowym użytkownikom, którzy jeszcze nigdy nie korzystali ze Spotify Premium. Normalny czas testowania tej wersji serwisu to miesiąc, więc jeśli dotąd nie mieliśmy okazji tego zrobić, skorzystanie z tej promocji będzie świetnym pomysłem. Darmowy, trzymiesięczny okres testowy dotyczy wszystkich planów Premium w usłudze.

Tak jak w wypadku promocji dla tych, którzy korzystali już kiedyś ze Spotify Premium, okienko promocyjne zamyka się po 30 czerwca.

Wydaje się, że na kolejną tego typu okazję będziemy musieli czekać kolejne pół roku, więc jeśli ktoś ma szczególne powody, dla których nie miałby z niej teraz skorzystać, powinien jeszcze raz zastanowić się nad ich sensem. Muzyka ponad wszystko!

źródło: Spotify, własne