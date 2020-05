Nowe słuchawki TWS dla sportowców od Sony. To samo, świetne ANC i odporność na zachlapania

Sony zrobiło bardzo, bardzo dobrą robotę projektując słuchawki WF-1000XM3. Stawiane są one za wzór dla innych konstrukcji typu TWS. Nowe WF-SP800N, które dziś zaprezentowano dzielą z nimi kilka cech, ale mają trafić do innej klienteli.

Średniej klasy słuchawki TWS od Sony

Jeśli założyć, że model WF-1000XM3 reprezentują top-of-the-top bezprzewodowych słuchawek Sony typu TWS, a WF-XB700 są z niższej półki, to brakowało nam tylko jakiegoś modelu, który miałby wypełnić lukę między nimi. I tu pojawia się model WF-SP800N.

WF-SP800N (szczerze nie cierpię tych oznaczeń Sony, kto to wymyśla?) zapożyczają sporo z najbardziej zaawansowanej wersji słuchawek True Wireless Sony. Wyposażono je w technologię Extra Bass i Adaptive Sound Control, które poznaliśmy dzięki starszym modelom.

Postarano się też o obsługę aktywnej redukcji szumów, która w wydaniu Sony jest chwalona wszem i wobec przez niemal każdego. Do oprogramowania dodano interesującą funkcję, która będzie zmieniać natężenie ANC w zależności od naszej lokalizacji.

Są też różnice. Choć WF-SP800N także obsługuje się dotykowo, zmieniono nieco kształt aktywnych paneli i – co ważne – zadbano o odporność na zachlapania i wilgoć, zgodnie z certyfikatem IP55. Baterie w słuchawkach w połączeniu z ładującym etui mają zapewnić do 18 godzin pracy z włączonym ANC (do 26 godzin bez). Każda pchełka waży 9,5 grama i łączy się ze smartfonem za pomocą Bluetooth 5.0.

Poza tym konstrukcja wprowadza element, który ucieszy osoby zmęczone wiecznym wypadaniem budsów z uszu – doczepiane piórka, które umożliwią bardziej pewne osadzenie słuchawek w uszach. To coś, co na pewno przyda się podczas ćwiczeń.

Nowe słuchawki dla osób aktywnych są już dostępne w sprzedaży w USA za 200 dolarów.

Osobiście będę wyczekiwał premiery WF-SP800N w Polsce. Moje uszodoły są na tyle dziwne, że niezależnie od zastosowanych gumek, WF-1000XM3 wiecznie wypadały mi z uszu, co w przypadku budsów jest dla mnie nie do przyjęcia. Andrzej nie zgłaszał takich przygód, więc podejrzewam, że to raczej kwestia osobistego dopasowania.

źródło: Engadget, Sony