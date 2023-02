Dobra wiadomość dla właścicieli elektryków w Polsce. Nowy operator wchodzi do gry

Infrastruktura ładowarek aut elektrycznych w Polsce ciągle się rozwija, ale wciąż pozostawia wiele do życzenia. W związku z tym, pojawienie się każdego nowego operatora jak najbardziej cieszy.

Ile ładowarek mamy w Polsce?

Według Licznika Elektromobilności, przedstawiającego dane z końca stycznia 2023 roku, w Polsce mamy 2612 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5139 punktów). Z czego 29% z nich stanowią szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 71% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W styczniu uruchomiono 57 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (123 punkty).

Owszem, podane przed chwilą liczby nie sprawiają wrażenia małych, ale wypada zauważyć, że szybkich stacji ładowania DC mamy 769, a pozostała większość to wolne AC. Co więcej, za szybkie uważane są wszystkie DC, a więc również te oferujące skromne 50 kW mocy. Uważam, że o szybkich powinno się mówić, gdy moc wynosi 100 kW lub więcej, ale to temat na inną dyskusję.

Nowy operator ładowarek aut elektrycznych w Polsce

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich użytkowników samochodów elektrycznych w Polsce. Otóż na rynku pojawił się nowy gracz, aczkolwiek z obecnych informacji wynika, że początkowo zamierza przejąć część już wbudowanych ładowarek. Oczywiście z czasem będzie stawiał nowe punktu.

Budimex Mobility kupił bowiem 109 stacji ładowania samochodów elektrycznych od spółki Enea Operator. Proces przejmowania początkowo będzie dotyczył czterech miast – Szczecina, Poznania, Bydgoszczy i Gorzowa Wielkopolskiego. Ważniejszą i chyba bardziej interesującą wiadomością dla użytkowników BEV-ów, jest to, że firma ma w planach rozbudowę infrastruktury.

Naszym celem jest uruchomienie stacji i rozpoczęcie świadczenia usług ładowania samochodów elektrycznych jeszcze przed końcem drugiego kwartału 2023 roku. Planujemy udostępnienie użytkownikom kolejno: 31 stacji w Bydgoszczy, 14 stacji w Gorzowie Wielkopolskim, 29 w Poznaniu i 35 stacji w Szczecinie. Jakub Długoszek, członek zarządu Budimex Mobility

Docelowo firma chce posiadać ogólnodostępną sieć ładowarek w Polsce. Pozostaje nam trzymać kciuki i liczyć na poziom porównywalny do GreenWaya i oczywiście lepszy od usługi Orlenu.