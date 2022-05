Oto sposób na zakup dowolnego z laptopów Microsoft Surface w niższej cenie

Jeśli mocno zastanawiamy się nad zakupem któregoś z urządzeń Microsoftu, to Netia ma dla nas interesującą propozycję. Dzięki najnowszej promocji, możemy obniżyć koszt laptopa Surface nawet o 10 procent.

Urządzenia Microsoft Surface znacznie taniej

Sprzęty Microsoftu nigdy nie należały do tanich. Ba, nie plasują się nawet w segmencie urządzeń o średnich cenach. Zwykle są droższe od konkurencyjnych laptopów i hybryd o podobnej specyfikacji. Dlatego też fani elektroniki z rodziny Surface pilnie wypatrują promocji, dzięki którym mogliby zaopatrzyć się w te produkty taniej niż w sklepie Microsoftu. Właśnie nadarzyła się taka okazja.

Netia uruchomiła wraz z Microsoftem promocję, dzięki której klienci mogą zaoszczędzić aż 230 złotych na usługach Netii lub zyskać 10 procent rabatu na dowolny laptop Surface.

Microsoft Surface Laptop Studio (fot. Tabletowo)

Pierwsza z tych opcji zakłada, że klient kupuje w sklepie x-kom dowolny laptop Microsoft Surface, co uprawni go do zakupu internetu lub pakietu z TV 230 złotych taniej w umowie na 24 miesiące. Wystarczy przygotować otrzymaną fakturę i skonsultować się z konsultantem Netii pod numerem 22 358 16 26.

Druga opcja jest znacznie bardziej interesująca. Otóż jeśli w okresie od 17 maja do 30 czerwca br. kupimy usługi szybkiego, stacjonarnego dostępu do internetu (np. internet do 300 Mb/s za 50 zł miesięcznie) lub pakiety z TV w Netii, uzyskamy rabat, dzięki któremu w sklepie internetowym x-kom.pl dowolny laptop z innowacyjnej serii Surface zakupimy 10 procent taniej. By dostać kod rabatowy, należy przygotować otrzymany numer umowy i skontaktować się z doradcą x-kom pod numerem 34 377 00 00.

Należy podkreślić, że zniżka będzie obowiązywać na każdy model laptopa/hybrydy z linii Microsoft Surface – a jest to spora rodzinka produktów.

Wśród niej znajdziemy Surface Go 3 za 1999 złotych, gdzie rabat wyniesie 199,90 złotych, ale także mocne propozycje pokroju nowego Surface Laptop Studio. Jego najwyższa konfiguracja kosztuje 12459 złotych, co oznacza, że przy zastosowaniu 10-procentowego rabatu zapłacimy mniej o 1245,90 złotych – a to już poważna kwota.

Wychodzi więc na to, że zaopatrzenie się w internet Netii i zakupienie któregoś z urządzeń z linii Microsoft Surface to teraz całkiem opłacalna opcja – a przynajmniej do 30 czerwca, bo wtedy kończy się okres promocyjny. Więcej o akcji przeczytacie na specjalnej stronie.