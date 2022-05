Nowe słuchawki Sony zachwycą nas znakomitym systemem redukcji hałasów

Słuchawki Sony WH-1000XM5 to nowa propozycja japońskiego producenta, która powinna zadowolić nawet bardziej wymagających użytkowników. Wśród zalet wymienia się system redukcji hałasu, ale oczywiście na tym interesujące rozwiązania się nie kończą.

Świetny system redukcji hałasu stał się jeszcze lepszy

Na wstępie warto zaznaczyć, że słuchawki z serii WH-1000X cieszą się wysokim uznaniem, zarówno wśród użytkowników, jak i recenzentów. Model WH-1000XM4 w naszym teście otrzymał naprawdę wysoką ocenę – 9,4 na 10 możliwych punktów. Został on doceniony za m.in. jakość wykonania, komfort użytkowania, a także mechanizm ANC.

Co natomiast przynosi model WH-1000XM5? Jak już wspomniałem, jeszcze lepszy system redukcji hałasu. Japończycy chwalą się, że ich nowe słuchawki mają najbardziej zaawansowany system redukcji hałasu, jakikolwiek stworzyło Sony. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu dwóch procesorów kontrolujących pracę aż ośmiu mikrofonów. Dzięki temu, słuchawki radykalnie redukują hałas w paśmie średnich i wysokich częstotliwości, a funkcja Auto NC Optimizer automatycznie optymalizuje redukcję hałasu odpowiednio do otoczenia.

Na pokładzie znalazł się zintegrowany procesor V1, który w nowych słuchawkach uwalnia cały potencjał procesora redukcji hałasu Sony QN1 HD. W celu zwiększenia efektywności funkcji ANC wykorzystywany jest jeszcze specjalnie zaprojektowany przetwornik akustyczny 30 mm. To wszystko, jak zapewnia producent, ma pozwolić całkowicie odciąć się od świata zewnętrznego.

Redukcja hałasu jest ważna, ale co z kluczową funkcją?

Funkcje takie jak ANC odczuwalnie podnoszą atrakcyjność słuchawek, ale najważniejszym parametrem pozostaje zawsze jakość dźwięku. Jak tutaj wypada nowa propozycja japońskiej firmy? Odpowiedź jest prosta – słuchawki Sony WH-1000XM5 nie mają się czego wstydzić.

W celu uzyskania jak najlepszej jakości, producent zaprojektował 30-milimetrowy przetwornik akustyczny z lekką, sztywną kopułką zawierającą kompozyt z włókna węglowego, co ma zwiększać czułość w paśmie tonów wysokich, tak aby dźwięk brzmiał bardziej naturalnie.

Ponadto do uzyskania czystego, stabilnego dźwięku przyczynia się też bezołowiowy lut z poprawiającą przewodnictwo domieszką złota oraz zoptymalizowane obwody. Trzeba przyznać, że brzmi „luksusowo” i patrząc po doświadczeniu firmy, a także poprzednich słuchawkach, należy oczekiwać, że faktycznie osiągnięty efekt jest zgodny z zapewnieniami.

Na uwagę zasługuje System DSEE Extreme interpolujący w czasie rzeczywistym muzykę z plików cyfrowych. Przywraca on brakujące tony wysokie utracone w procesie kompresji i zapewnia słyszalność wszystkich szczegółów, jakie wykonawca zawarł w odtwarzanych utworach.

Współpraca ze smartfonem (i nie tylko)

Model Sony WH-1000XM5 może być sparowany z wykorzystaniem Bluetooth z dwoma urządzeniami jednocześnie. Co więcej, w razie przychodzącego połączenia na telefonie słuchawki mogą automatycznie się przełączyć i wybrać rozmowę jako główne źródło dźwięku. Natomiast ręczne przełączanie się pomiędzy urządzeniami może być realizowane przy użyciu przycisku.

Należy jeszcze wspomnieć, że nowe słuchawki obsługują bardzo przydatną funkcję Google Fast Pair. Ułatwia ona parowanie z innymi urządzeniami z systemem Android, a także ustalenie, gdzie szukać odłożonych słuchawek. Natomiast funkcja Swift Pair powinna ułatwić łączenie się ze sprzętem pracującym pod kontrolą Windowsa 10 lub 11.

Japończycy informują, że model WH-1000XM5 zapewnia również wysoką jakość rozmów telefonicznych. W celu dokładnego zidentyfikowania głosu użytkownika, technologia Sony Precise Voice Pickup wykorzystuje cztery mikrofony kształtujące wiązkę i oparty na sztucznej inteligencji algorytm redukcji zakłóceń. Ponadto nowo opracowana konstrukcja osłabia dźwięki powodowane przez wiatr w czasie rozmów, a więc rozmowy na zewnątrz również mają charakteryzować się zadowalającą jakością.

Długi czas pracy na jednym ładowaniu

Wcześniej wspomniałem o słuchawkach WH-1000XM4, które w naszej recenzji otrzymały bardzo wysoką ocenę. Nie dodałem wówczas, że wśród ich zalet znalazł się również długi czas pracy. W przypadku nowego modelu użytkownicy również nie powinni mieć powodów do narzekania.

Sony WH-1000XM5 są w stanie pracować na akumulatorze aż przez 30 godzin. Trzeba przyznać, że w wynik jest naprawdę dobry. Natomiast dzięki technologii USB Power Delivery (PD) krótkie, zaledwie 3-minutowe ładowanie, zapewnia zapas energii na nawet 3 godziny słuchania.

Co jeszcze warto wiedzieć o słuchawkach Sony WH-1000XM5?

Producent wyposażył słuchawki w funkcję Adaptive Sound Control, która ułatwia przejście do nowego otoczenia. Rozpoznaje ona najczęściej odwiedzane miejsca i automatycznie dostosowuje ustawienia dźwięków otoczenia do sytuacji.

Otrzymujemy również rozwiązanie o nazwie Speak-to-Chat. Jego zadaniem jest automatycznie wstrzymywanie odtwarzania i wzmacnianie dźwięków otoczenia, aby przykładowo umożliwić rozmowę, a po jej zakończeniu z powrotem włączana jest muzyka. Nie zabrakło wsparcia dla Asystenta Google i Alexy.

Słuchawki Sony WH-1000XM5 będą dostępne w kolorze czarnym i platynowo-srebrnym, a ich sprzedaż rozpocznie się w końcu maja tego roku. Cena ma wynosić około 2000 złotych.