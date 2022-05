ThinkPad P16 – najnowsza mobilna stacja robocza od Lenovo to 3 kg czystej mocy

Laptopy z serii ThinkPad są bardzo różnorodne. Lenovo bowiem oferuje różnorakie modele – od przenośnych ultrabooków, przez regularne notebooki aż po stacje robocze. W poprzednich latach te były produkowane w dwóch wersjach, natomiast w tym roku do sprzedaży trafi tylko jeden wariant o jednym rozmiarze – Lenovo ThinkPad P16, który będzie dostępny w wielu wersjach.

Reklama

Lenovo ThinkPad P16 – nowa stacja robocza

Jak powszechnie wiadomo, Lenovo jest producentem typu OEM, czyli sprzedaje laptopy wytworzone przez inną markę dodając swoje logo. W tego typu konstrukcjach pojawienie się nowych podzespołów – w tym przypadku najnowszych laptopowych procesorów Intel Core 12. generacji z dopiskiem HX to kwestia czasu, a więc i Chińczycy prezentują swoje najnowszą „małą bestię”, czyli Lenovo ThinkPad P16.

Jak już wcześniej wspomniałem, Lenovo w tym roku połączyło dwa rozmiary laptopów – 15-calowego P15 oraz 17-calowego P17 i wręcz wyciągnęło z niego średnią. W ten sposób powstał 16-calowy model ThinkPad P16. Można zauważyć, że firma poszła za trendem, bowiem ekran niezależnie od konfiguracji (o innych matrycach i rozdzielczościach) cechuje się modnymi obecnie proporcjami 16:10, nieco rozszerzającymi urządzenie na boki.

źródło: Lenovo

W podstawowej wersji znajdzie się panel IPS 1920 x 1200 pikseli (jasność 300 nitów), natomiast najbardziej zaawansowany wariant wyposażony będzie w matrycę OLED pracującą w rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli.

źródło: Lenovo

Laptop Lenovo ThinkPad P16 zaoferuje także topową specyfikację – w tym procesory Intel Core 12. generacji z dopiskiem HX (i5, i7 oraz i9), a więc najmocniejszą konfigurację napędzi 16-rdzeniowy, 24-wątkowy Core i9-12950HX. CPU obsłuży do 128 GB pamięci operacyjnej na kościach DDR5-4800 i do 8 TB pamięci na dysku SSD M.2 NVMe PCI-Express 4.0. Jako że mamy do czynienia ze stacją roboczą, to w topowej opcji znajdziemy tu dedykowanego mobilnego GeForce RTX A5500.

Całość została zamknięta w aluminiowej obudowie o wymiarach 36 x 27 x 3 cm, która waży 3 kg. Lenovo ThinkPad P16 ma również pełen zestaw złącz i systemów bezprzewodowych – 2 x USB-A 3.2, 2 x Thunderbolt 4, USB-C 3.2, HDMI 2.1 złącze Combo Jack 3.5 mm, a także WiFi 6E oraz Bluetooth 5.2.

Cena laptopa (za wariant o najsłabszej konfiguracji) zaczyna się od 1979 dolarów (równowartość ~8730 złotych). Lenovo ThinkPad P16 będzie dostępny w sprzedaży w czerwcu tego roku.

Jest też Lenovo ThinkPad C14, czyli solidny Chromebook

Obok ultrawydajnego P16 Lenovo zaprezentowało również ThinkPada C14, czyli Chromebooka o naprawdę konkretnej specyfikacji. Urządzenie ma na pokładzie 14-calowy wyświetlacz LCD IPS pracujący w rozdzielczości FullHD 1920 x 1080 pikseli.

źródło: Lenovo

Reszta specyfikacji wydaje się również solidna – najmocniejsza wersja otrzyma procesor… Intel Core i7 12. generacji z technologią vPro (najpewniej z dopiskiem U), do 16 GB pamięci operacyjnej RAM oraz do 256 GB pamięci na dysku SSD – na papierze to mała ilość, jednak pamiętajmy, że to wciąż Chromebook. Nie zabraknie tu oczywiście łączności WiFi 6E, a w niektórych wariantach nawet modemu LTE.

źródło: Lenovo

Cena Lenovo ThinkPad C14 zacznie się od 629 dolarów (~2780 złotych), a urządzenie będzie dostępne w czerwcu br.