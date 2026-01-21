Sony LinkBuds Clip
fot. materiały prasowe
LinkBuds Clip oficjalnie. Takich słuchawek Sony jeszcze nie miało

LinkBuds Clip oficjalnie. Takich słuchawek Sony jeszcze nie miało

Choć znaczna część klientów Sony zdecydowanie najbardziej czeka na premierę nowej generacji flagowych słuchawek TWS, czyli WF-1000XM6, producent zdecydował się zaprezentować w pierwszej kolejności coś zupełnie nowego w jego ofercie. Sony LinkBuds Clip, bo o nich mowa, stanowią zupełną nowość w portfolio marki, przede wszystkim z racji nietypowej konstrukcji.

Sony LinkBuds Clip to słuchawki na swój sposób wyjątkowe

Japończycy mają już w swojej ofercie wiele słuchawek TWS, przy czym zdecydowana większość to modele o konstrukcji dokanałowej (za przykład mogą posłużyć flagowe WF-1000XM5). Wyjątek stanowiły tu w zasadzie tylko LinkBuds Open (i wcześniejsze LinkBuds) o nietypowej budowie, bo z otworem usytuowanym w miejscu kanału słuchowego.

Do tego bardzo wąskiego grona nietypowych słuchawek Sony dołączają teraz nowe LinkBuds Clip. Jak sugeruje nam już sama ich nazwa, mamy do czynienia ze słuchawkami o konstrukcji typu klips. Pchełki te powoli zyskują na popularności, a kolejni producenci dołączają je do portfolio – można tu wyróżnić chociażby Huawei FreeClip i Huawei FreeClip 2 czy Bose Ultra Open Earbuds.

Sony LinkBuds Clip cechują się otwartą budową w kształcie litery C, na którą składają się trzy elementy – mniejszy, kulisty, który ląduje nieopodal kanału słuchowego, drugi sporo większy o podłużnym kształcie, lokujący się za uchem oraz spajający je pałąk. Ten ostatni ma być elastyczny i zapewniać jak najlepsze dopasowanie do ucha. Dodatkowo, w zestawie znajdują się specjalne poduszeczki mające ułatwiać ułożenie. Taka konstrukcja sprawia, że mimo założenia słuchawek nadal możemy w znacznym stopniu słyszeć i kontrolować nasze otoczenie, choć – jednocześnie – pokłosiem tego jest brak ANC.

Słuchawki oferują sterowanie dotykowe oraz aktywowane nim trzy tryby słuchania. Domyślny (standardowy) zapewnia najwyższą jakość dźwięku, tryb wzmocnienia głosu lepiej eksponuje głosy w hałaśliwych warunkach i ułatwia np. słuchanie podcastów, z kolei tryb redukcji przenikania dźwięku ma ograniczać jego wyciek na zewnątrz, by w cichym otoczeniu osoby nieopodal nie słyszały czego słuchamy.

Sony LinkBuds Clip

Specyfikacja Sony LinkBuds Clip

Obecne w Sony LinkBuds Clip przetworniki dynamiczne zostały zestrojone w sposób znany z innych słuchawek marki i – według deklaracji producenta – mają zapewniać rozdzielcze, naturalne oraz wierne oryginałowi brzmienie. Z kolei mechanizm interpolacji DSEE w czasie rzeczywistym ma podnosić jakość gorzej zrealizowanych utworów. Jest tutaj także wsparcie dla dźwięku przestrzennego 360 Reality Audio, ale zapomniano już o kodeku LDAC.

Na wysokim poziomie ma stać również jakość rozmów telefonicznych, a to za sprawą zaawansowanego procesora dźwiękowego, przechwytywania głosu z użyciem przewodnictwa kostnego, a także redukcji hałasów napędzanej przez algorytmy AI.

Słuchawki wspierają też łączenie z aplikacją Sony Sound Connect. Pozwala ona zmieniać poszczególne ustawienia, ale przede wszystkim oferuje 10-zakresowy korektor dźwięku i funkcję Find My Equalizer, dzięki której możemy dostosować brzmienie w kilku prostych krokach, bez manipulacji suwakami equalizera.

Akumulatory zaimplementowane w Sony LinkBuds Clip mają umożliwiać nieprzerwaną pracę słuchawek przez nawet 9 godzin na jednym naładowaniu, natomiast łączny czas pracy z etui ładującym ma wynosić do 37 godzin. W nagłych sytuacjach, krótkie podładowanie przez 3 minuty może umożliwić nam korzystanie z nich przez godzinę. Warto jeszcze dodać, że słuchawki oferują tryb multipoint, umożliwiający łączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie i wodoodporność IPX4.

fot. materiały prasowe

Cena i dostępność Sony LinkBuds Clip

Sony LinkBuds Clip będą dostępne w czterech wariantach kolorystycznych – klasycznym czarnym, beżowym, zielonym i lawendowym. Słuchawki mają pojawić się w sprzedaży jeszcze w styczniu, choć konkretny dzień dostępności nie padł.

Nie mamy też ścisłych informacji w kwestii polskiej ceny LinkBuds Clip. Wiemy natomiast, że na rynku europejskim wyceniono je na 200 euro, co – w przeliczeniu przy obecnym kursie – daje nam około 845 złotych. Przypuszczałbym więc, że w Polsce będą one kosztować 849 lub 899 złotych.

