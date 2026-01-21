Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Może Ci się przydać

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że aplikacja mObywatel wzbogaciła się o nową funkcję, która jak najbardziej może przydać się posiadaczom e-dowodu osobistego.

Aplikacja mObywatel zyskuje funkcję zarządzania e-dowodem osobistym

Zarówno e-dowód, jak i dowód elektroniczny oraz elektroniczny dokument tożsamości to ten sam dokument. Posiada go każdy mieszkaniec Polski, który otrzymał fizyczny dowód osobisty po 4 marca 2019 roku. Wydane wcześniej dowody osobiste nie mają warstwy elektronicznej.

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że od teraz aplikacja mObywatel umożliwia zarządzanie e-dowodem. Posiadacz plastikowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną może uzyskać informacje na jej temat w programie na smartfonie oraz zrobić coś, co do tej pory było możliwe wyłącznie w urzędzie podczas osobistej wizyty.

Nowa funkcja o nazwie Zarządzaj warstwą elektroniczną dowodu osobistego umożliwia:

sprawdzenie, jakie certyfikaty są w e-dowodzie i jaki mają status,

zmianę i odblokowanie numeru PIN do profilu osobistego (służy on do potwierdzania tożsamości w internecie; PIN1 ma 4 cyfry),

zmianę i odblokowanie numeru PIN do podpisu osobistego (ten z kolei służy do podpisywania dokumentów elektronicznych; PIN2 ma 6 cyfr).

Warstwa elektroniczna w e-dowodzie to wbudowany w plastik chip, który jest niewidoczny gołym okiem (jak chip w karcie płatniczej), ale można go dostrzec, jeśli przyłożycie latarkę – chip powinien być na(d) Waszym czołem. Zapisane w nim informacje można odczytać po zbliżeniu dowodu do czytnika.

Kody PIN1 i PIN2 można ustalić w urzędzie podczas odbioru e-dowodu albo później. Ponadto PIN2 do podpisu osobistego można zmienić w aplikacji mObywatel – nie jest wymagane podanie kodu PUK.

Kto może skorzystać z funkcji zarządzania e-dowodem w aplikacji mObywatel?

Nowa funkcja dostępna będzie dla użytkowników, na których smartfonach zainstalowana jest aplikacja mObywatel w wersji 4.74 lub wyższej oraz posiadających ważny e-dowód. Wymagane jest również zapewnienie połączenia z internetem i dostępu do modułu NFC w urządzeniu.

Aby z niej skorzystać, należy uruchomić aplikację, wejść w zakładkę mDowód, a potem dotknąć opcję Dane dowodu osobistego i później na dole ekranu wybrać Ustawienia warstwy elektronicznej dowodu. Następnie trzeba wpisać numer CAN z dowodu osobistego i przyłożyć plastikowy dowód do smartfona (dlatego jest wymagane włączone NFC).