Uwielbiany saturator SodaStream z cylindrem w zestawie w niższej cenie

Saturator SodaStream zyskał ogromną popularność w Polsce. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ma go w domu ktoś z Twojej rodziny lub znajomych. Jeżeli Ty również chcesz go kupić, to teraz możesz zdecydować się na to, szczególnie mając taki wybór.

Promocja na saturator SodaStream z nabojem (cylindrem) w zestawie

Już od jutra, tj. 22 stycznia 2026 roku, w sklepach Lidl w Polsce dostępny będzie saturator SodaStream Gaia w cenie 199 złotych. W zestawie, oprócz urządzenia, otrzymacie cylinder CO2 i butelkę o pojemności 1 litra. Dzięki temu będziecie mogli przygotować wodę gazowaną w swoim domu – sprzęt umożliwia przygotowanie lekko, średnio i mocno gazowanej, w zależności od osobistych preferencji. Naturalnie możecie też dokupić syrop, aby przygotować smakowy napój gazowany.

Saturator SodaStream Gaia (źródło: Lidl)

Saturator SodaStream Gaia jest prostszym urządzeniem w porównaniu do nowszego modelu SodaStream Terra, który jest masowo kupowany przez mieszkańców Polski. Oferuje on inny mechanizm montowania butelki (Snap&Lock zamiast klasycznego wkręcania) i do tego jest trochę (minimalnie) niższy.

W większości sklepów aktualnie za zestaw, na który składa się saturator SodaStream Terra, 3 butelki i cylinder z CO2, trzeba zapłacić od 249 złotych. Z kolei w Media Markt sprzedawany jest uboższy zestaw – z tylko jedną butelką – za 199,99 złotych. W Komputroniku zapłacicie za niego zaś 229 złotych.

Nie tylko promocja na saturator SodaStream Gaia w Lidlu

Chociaż saturator SodaStream z pewnością przyciągnie wzrok klientów, przechadzających się alejkami w Lidlu, to sklep od 22 stycznia 2026 roku w obniżonej cenie będzie sprzedawać również inne produkty, w tym:

zgrzewarkę próżniową z zestawem akcesoriów, 130 W, SilverCrest za 74,50 złotych (po aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus),

zestaw 2 lub 3 rolek folii do zgrzewarki próżniowej SilverCrest – 14,99 złotych za zestaw przy zakupie trzech (po aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus),

frytkownicę beztłuszczową Air Fryer, 1000 W, 2 l, SilverCrest za 99,99 złotych (po aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus),

blender kielichowy, 500 W, SilverCrest za 64,99 złotych,

dzbanek filtrujący Astra z filtrem Classic marki Dafi za 36,99 złotych,

zestaw 3 filtrów magnezowych Classic marki Dafi za 29,97 złotych,

zestaw 4 filtrów Unimax marki Dafi za 39,96 złotych,

zestaw 3 filtrów do butelek marki Dafi za 29,99 złotych.

Ponadto od 22 stycznia 2026 roku kupicie w Lidlu akumulatorowy odkurzacz 2 w 1 Readyy’y Serie 2, BBHF2PARQ, 16 V, Bosch z dwoma poziomami mocy za 389 złotych oraz zestaw do mycia podłóg z mopem Ultramax Vileda za 79 złotych.