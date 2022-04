Sony zablokowało przedłużanie PlayStation Plus

PlayStation spowodowało dziwny problem, którego naprawdę łatwo było uniknąć. Na ponad miesiąc przed rozpoczęciem nowej ery PlayStation Plus, usługodawca zablokował możliwość przedłużania usługi przez wykupione wcześniej karty pre-paid. Dlaczego tak się stało?

Bezużyteczna zdrapka

Jeżeli obecnie posiadacie aktywną subskrypcję PlayStation Plus, w najbliższym czasie nie będziecie mogli jej przedłużyć. Na obecną chwilę, PlayStation Store odrzuca wszelkie kody aktywujące tę subskrypcję Sony. Te biorą się oczywiście z wszędobylskich kart pre-paid. Łatwe do zdobycia i często o wiele tańsze – to sprawiło, że subskrybenci woleli kupować je u zewnętrznych dostawców, a nie przez oficjalne kanały dystrybucji Sony.

Sytuacja wygląda nieco inaczej na zachodzie, gdzie istnieje również PlayStation Now. Tam wykupienie dodatkowej subskrypcji było wręcz wskazane. Po 22 czerwca, zostanie ona przekonwertowana na PlayStation Plus Premium, czyli o wiele bardziej lukratywną usługę, zachowując identyczną datę ważności.

Pierwsze gry z PlayStation Plus Premium

Podczas gdy abonenci walczą ze zdrapkami, cały świat czeka na ogłoszenie listy gier, jaka zagości w subskrypcjach poziomu Extra oraz Premium. Udało już się poznać kilka pozycji, zaglądając do bazy danych gier w sklepie Sony. Spójrzmy na tę garść klasycznych smakołyków.

PlayStation Mr. Driller (Bandai Namco) Syphon Filter (SIE) Syphon Filter 2 (SIE) Tekken 2 (Bandai Namco) Worms Armageddon (Team 17) Worms World Party (Team 17)

PlayStation Portable Ridge Racers 2 (Bandai Namco) Syphon Filter: Dark Mirror (SIE) Syphon Filter: Logan’s Shadow (SIE)



Przyznam szczerze, iż szczególnie mnie cieszy obecność Ridge Racers 2. Przegrałem mnóstwo godzin w tej odsłonie na starym PSP, dlatego z pewnością wrócę do tej gry na dużym ekranie. Syphon Filter to seria, z którą muszę się koniecznie zapoznać – są to gry ekipy odpowiedzialnej za fantastyczne Days Gone. Dziwi obecność Tekken 2, kiedy przecież Tekken 3 pojawił się kilka lat temu na PlayStation Classic. Jest to z pewnością bardziej kompletna bijatyka, którą warto dodać do subskrypcji Sony.

Jak sądzicie, czy oferta PlayStation Plus Premium spełni oczekiwania najbardziej zaangażowanych graczy?