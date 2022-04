Zostań traktorzystą, zaoraj Rosjan i wspomóż Ukrainę

Ukraina walczy na każdym możliwym froncie – nawet tym wirtualnym. Nasi sąsiedzi przygotowali wyjątkową grę, pozwalającą choć trochę zasmakować zwycięstwa nad zbrodniczą armią Władimira Putina. W tej produkcji wcielimy się w bardzo zaangażowanych farmerów.

Farma, czyli prawie jak armia

Ukrainian Farmy to malutka produkcja, przygotowana przez deweloperów z Ukrainy. Wcielamy się w rolnika, który dosiada swój traktor, by konfiskować wszelkie pojazdy nieprzyjaciół. Nie jest to oczywiście nowy koncept. Ukraińscy farmerzy popisali się niezwykłą odwagą, rekwirując wiele rosyjskich pojazdów podczas inwazji, którą Władimir Putin rozpoczął 24 lutego 2022 roku.

Wróćmy jednak do gry. Ta powstała na silniku Unreal Engine 4 i jest naprawdę małą grą. Obejmujemy kontrolę nad traktorem, którego zadaniem jest przechwycenie 6 rosyjskich pojazdów, rozsianych po niewielkim terenie. Jednym przyciskiem jesteśmy je w stanie zaczepić, by odholować go z powrotem do naszego garażu.

Musimy jednak uważać na miny, zainstalowane po całej mapie. Traktor prowadzi się zaskakująco sprawnie, nawet na klawiaturze. Gdy tylko aktywujemy jedną z min, mamy zaledwie kilka sekund, by odjechać przed wybuchem. Wyzwanie można podjąć na przykład w trybie hot seat, gdzie staramy się uzyskać jak najlepszy czas wykonania tej samej misji.

Tytuł jest wybitnie prosty, choć spełnia zadanie bardzo prostej, odprężającej i – co najważniejsze – DARMOWEJ gry.

Ukraina potrzebuje każdego grosza

Choć Ukrainian Farmy jest grą darmową, jak najbardziej można za nią zapłacić. Tytuł został wrzucony na niezależną platformę itch.io, z której łatwo go bezpłatnie pobrać. Co ciekawe, pozycja jest kompatybilna nie tylko z systemem Windows, lecz również Linux oraz MacOS.

Każda wpłata zostanie przekazana na potrzeby fundacji charytatywnych, które zajmują się bezpośrednim niesieniem pomocy. Ukraina walczy o każdy grosz! Codziennie na ulicach miast i wsi umierają niewinni ludzie, chcący żyć we własnym, niepodległym kraju. Osobiście uruchomiłem Ukrainian Farmy na chwilę i – cóż – widziałem wiele gorszych gier, za które autorzy chcieli otrzymać wynagrodzenie.

Dlatego tym bardziej polecam pobrać, a jeśli się spodoba, przekazać twórcom odpowiednią wpłatę. Bez naszej pomocy, Ukraina nie byłaby w stanie się samodzielnie obronić, a z pewnością nie przez ponad dwa miesiące. Trzeba przyznać, że w tej sprawie branża gier wykazała się niesamowitą dojrzałością, co tylko może cieszyć każdego jej uczestnika.