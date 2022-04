Xbox i Bethesda wkrótce pokażą nowe gry

E3 co prawda nie będzie, ale nikomu to nie przeszkadza. Zgodnie z tradycją, Xbox pokaże nadchodzące gry jeszcze przed wakacjami. Towarzyszyć będzie im Bethesda, czyli ostatni nabytek giganta z Redmond.

Ogrom zielonych tajemnic

12 czerwca 2022 roku, godzina 19:00 – lepiej przyszykujcie na ten wieczór mnóstwo popcornu, ponieważ to właśnie wtedy odbędzie się Xbox & Bethesda Games Showcase. Impreza potrwa aż półtorej godziny, a będzie dotyczyć zapowiedzi gier, które ukażą się na przełomie lat 2022 i 2023. Transmisję obejrzycie za pośrednictwem serwisów Twitch, Facebook, Twitter oraz YouTube.

Oprócz tego, Phil Spencer obiecuje ogłosić gry, których powstanie jest wynikiem dołączenia Bethesdy do Microsoftu. Przypomnijmy – Microsoft wykupił tę firmę za 7,5 miliarda dolarów. Ogromne pieniądze, które wydają się już śmieszne przy kwocie, jaką gigant z Redmond zaproponował za Activision-Blizzard.

Zieloni pokażą również wszystkie produkcje, jakie będą zmierzać do Xbox Game Pass w najbliższym czasie. Można się spodziewać, że większość ogłoszonych tam pozycji, będzie dostępnych w subskrypcji od dnia premiery. Dla wszystkich posiadaczy tych konsol, obecność obowiązkowa!

Od premiery Forza Horizon 5, Xbox ma problem z wydaniem wysokobudżetowej gry

Co pokaże Xbox?

Avowed, Fable, Forza Motorsport, Everwild – to są z pewnością produkcje, jakie raczej zobaczymy na czerwcowym pokazie Microsoftu. Mam nadzieję, że symulacyjne wyścigi Turn 10 są naprawdę blisko po tym, jak słodko-gorzki smak zostawiło po sobie Gran Turismo 7. Mam również nadzieję, że Phil Spencer znalazł sposób na ożywienie marki Banjo-Kazooie – nieco zapomnianej serii platformówek, z korzeniami sięgającymi czasów Nintendo 64.

W przypadku gier Bethesdy, największym pewniakiem jest tu szeroka obecność Starfield. Jest to premiera, która zmierza w kierunku końcówki roku, dlatego Todd Howard skupi się na promocji tej gry. Z wszystkich plotek wynika, że The Elder Scrolls VI ciągle jest w powijakach. Dlatego, poza krótkim zwiastunem, nie spodziewałbym się wiele. Może id Software pokaże jakąś strzelankę? To z pewnością byłaby o wiele ciekawsza wiadomość – przynajmniej z mojej perspektywy, fana szybkich i dynamicznych gier.

Pozostaje więc zapytać: jakich gier spodziewacie się na konferencji Microsoftu? Czy jest jakiś konkretny tytuł, na którego obecność znacząco liczycie? Dajcie znać w komentarzach!