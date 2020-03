Bunt producentów smartfonów. Nie chcą procesora Snapdragon 865, bo jest za drogi

To miał być idealny biznes. Topowy procesor Snapdragon 865 sprzedawany jest razem z zewnętrznym modemem X55 5G. Qualcomm zakładał, że wszystkie smartfonowe firmy, które dotąd wydawały na rynek flagowce z najwyższymi układami Snapdragon na pokładzie, zrobią tak i w tym roku. Powiem Wam, że Qualcomm się pomylił.

Qualcomma dziwne rozwoju ścieżki

Qualcomm ma dość specyficzną filozofię postępu. Z jednej strony dąży do produkcji procesorów tworzonych w coraz bardziej precyzyjnym procesie technologicznym, a z drugiej proponuje najważniejszym graczom na smartfonowym rynku instalowanie chipsetów, które muszą być sprzedawane w pakiecie z osobnym modemem 5G (w przeciwnym wypadku telefon pozbawiony jest nawet łączności 4G). Oczywiście montowany jest on w jednej obudowie smartfona, jednak przyczynia się do zmniejszenia ilości dostępnego w niej miejsca, skutecznie komplikując producentom mobilnych urządzeń zarządzanie ułożeniem podzespołów w smartfonie.

Taka polityka sprzedażowa nie podoba się niektórym producentom, którzy liczą się z kosztami podczas projektowania swoich urządzeń. Owszem, „5G” brzmi dumnie na branżowych prezentacjach, ale w sytuacji, gdy wielu użytkowników nie będzie w stanie skorzystać z dobrodziejstw szybszego przesyłu danych, płacenie za dodatkowy, montowany oddzielnie moduł 5G, wydaje się mijać z celem.

LG, Nokia i Google rezygnują ze Snapdragona 865?

Qualcomm ma w swojej ofercie świeży procesor ze zintegrowanym modułem 5G – jest nim Snapdragon 765G. I to właśnie z niego najprawdopodobniej będą korzystać firmy, które nie zamierzają wyposażać się w najszybszy SoC (System on Chip) producenta układów scalonych. Które z nich planują taki krok?

Na razie nie ma konkretnych danych. Pierwsza informacja tego typu pojawiła się dwa dni temu, kiedy pewne źródła wskazały, że LG zamierza zainstalować średniopółkowy procesor w kolejnym modelu z flagowej linii „G”. Na taki ruch zdecydowało się już HMD Global, ponieważ w niedawno zaprezentowanej Nokii 8.3 5G znalazł się wyżej wymieniony chipset. Istnieją plotki mówiące o tym, że to samo chce zrobić Google w smartfonach Pixel 5 i Pixel 5 XL.

Jak na razie, Qualcomm zdaje się nic sobie nie robić z perspektywy mniejszego zarobku na Snapdragonie 865 i powiązanym z nim modemie X55 5G, skoro jak gdyby nigdy nic zaprezentował już następcę tego drugiego komponentu. Modem X60 5G poznaliśmy tydzień temu, i choć pierwsze urządzenia z tym podzespołem na pokładzie pojawią się na początku 2021 roku, to może się okazać, że nie będzie ich wcale tak dużo…

