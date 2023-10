Zapomnij o Snapdragonie – MediaTek szykuje prawdziwą bestię

MediaTek w pełni zasłużył sobie na swoją opinię, lecz Tajwańczycy skutecznie starają się zatrzeć złe wrażenie, jakie pozostawiły po sobie ich stare procesory. Najnowszy układ będzie tak potężny, że nowy Snapdragon może nie przekonać klientów do zakupu.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 vs MediaTek Dimensity 9300 – kto wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko?

Jako że ani jeden, ani drugi procesor nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, nie można obiektywnie odpowiedzieć na to pytanie, choć jednocześnie – opierając się na najnowszych informacjach – aż chce się powiedzieć, że nie wiem, ale się domyślam. Są bowiem one bardzo optymistyczne dla MediaTeka i znacznie mniej korzystne dla Qualcomma.

Renomowany i bardzo wiarygodny informator z Chin, Digital Chat Station, przekazał, że najnowsza wersja prototypowa procesora MediaTek Dimensity 9300 składa się z trzech klastrów. W skład pierwszego wchodzi jeden rdzeń Cortex-X4 o maksymalnej częstotliwości taktowania ~3,25 GHz. Drugi to zestaw trzech rdzeni Cortex-X4, a trzeci to kwartet rdzeni Cortex-A720.

Jak widać, brak tutaj energooszczędnych rdzeni Cortex-A520, które mogłyby zająć się obsługą najmniej wymagających zadań. I choć są one standardem, tj. tego typu rdzenie znajdują się w każdym procesorze, to MediaTek Dimensity 9300 może być wyjątkiem. I prawdopodobnie faktycznie będzie, bowiem sam MediaTek już w maju 2023 roku dał do zrozumienia, że w nowym, flagowym SoC zastosuje tylko wydajnościowe rdzenie.

Wiemy też, że w skład Dimensity 9300 wejdzie układ graficzny Immortalis G720 (Digital Chat Station precyzuje, że Immortalis G720 MC12). Informator ujawnił także, że nowy procesor MediaTeka pokonał Snapdragona 8 Gen 3 w AnTuTu. Wcześniej ten sam leakster podał, że nowy, flagowy Snapdragon „wykręcił” w przywoływanym benchmarku ~2 mln punktów, w tym ~440 punktów w teście CPU i ~840 tys. punktów w teście GPU. Dla porównania, Snapdragon 8 Gen 2 osiąga w AnTuTu najwyżej ~1,6 mln punktów.

MediaTek Dimensity 9300 może kusić nie tylko wysoką wydajnością

Jako że wydajność jest dla wielu osób najważniejsza, dla takich użytkowników nowy Snapdragon 8 Gen 3 może być mniej atrakcyjną propozycją niż MediaTek Dimensity 9300. Do wyboru urządzenia z tym ostatnim może skłonić jeszcze jedna rzecz, a mianowicie długość wsparcia. Jak zauważa serwis Gizmochina, nowe smartfony Xiaomi 13T i 13T Pro z układami MediaTek Dimensity mają zagwarantowane aktualizacje Androida przez 4 lata i poprawek zabezpieczeń przez 5 lat.

Podobnie może zatem być również w przypadku high-endów z nowym Dimensity 9300. MediaTekowi często zarzuca się, że smartfony z jego procesorami nie mogą liczyć na długie wsparcie. Przykład Xiaomi pokazuje, że to wierutna bzdura – winić trzeba nie producenta układów, a urządzeń, bo to od tego ostatniego zależy, czy jakiś sprzęt dostanie kolejną aktualizację, czy nie.