Nowe BMW zaprezentowane. Uwagę zwraca wersja elektryczna

Bawarczycy pokazali nową generację BMW X2, a także zupełnie nowy model iX2, który napędzany jest wyłącznie z wykorzystaniem silnika elektrycznego. Warto dodać, że obie wersje otrzymały system infotainment bazujący na Androidzie.

Oto nowe BMW X2 i iX2

Niemiecki producent wraz z wprowadzeniem nowego modelu kontynuuje elektryfikację swojej oferty, ale nie rezygnuje z silników spalinowych. Otóż klienci mogą wybrać spalinowe X2 lub elektryczne iX2. Zaletą takiego podejścia jest właśnie zapewnienie większego wyboru, ale z drugiej strony iX2 dzieli platformę z samochodem spalinowym i nie jest elektrykiem zbudowanym od podstaw, co ma jednak wady.

Nie będzie chyba dużym zaskoczeniem informacja, że nowa generacja jest większa od poprzedniej – obecnie samochody cały czas rosną. Długość nowego BMW X2 wzrosła o 194 mm do 4554 mm, szerokość o 21 mm do 1845 mm, a wysokość o 64 mm do 1590 mm. Pojemność bagażnika wynosi od 560 do 1470 litrów (przy złożonych tylnych fotelach), a w elektrycznym iX2 jest to od 525 do 1400 litrów.

Nowe BMW, w porównaniu do technologicznego bliźniaczego iX1/X1, ma wyraźnie bardziej sportową linię. Z oceną designu wstrzymam się jednak do zobaczenia tego modelu na żywo – ostatnio bawarskie samochody robią zupełnie inne wrażenie na zdjęciach i podczas spotkania w realu. Nie zabrakło BMW Iconic Glow, czyli opcjonalnego podświetlenia przedniego grilla.

Dostępna oferta wersji napędowych jest całkiem pokaźna. Mamy 3-cylindrowe silniki benzynowe nastawione na niskie zużycie paliwa, 4-cylindrowe, które mają zapewnić większy zastrzyk emocji, oszczędne diesle, a także jednostki elektryczne. W przypadku silników spalinowych występuje 48-woltowy układ miękkiej hybrydy. Zależnie od wybranej wersji, napęd przenoszony jest na jedną oś lub na wszystkie koła.

Dla osób preferujących silniki spalinowe, a także szukających sportowych wrażeń przygotowany został model X2 M35i xDrive, w którym z 2-litrowego, 4-cylindrowego silnika benzynowego wykręcono 300 KM (dotyczy Europy, bowiem wersja na USA ma 317 KM). Oczywiście moc trafia na wszystkie koła. Zdecydowanie dobrze zapowiada się też elektryczne iX2 xDrive30 mające dwa silniki elektryczne (pierwszy na przedniej, drugi na tylnej osi), które łącznie generują 313 KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h to 5,6 sekundy, a maksymalnie możemy rozpędzić się do 180 km/h. BMW podaje, że zasięg wynosi od 417 do 449 km według WLTP.

iDrive 9.0, czyli Android w niemieckim wydaniu

Wnętrze zapożyczono z iX1/X1, co zapowiada wysoką jakość spasowania i użytych materiałów. Niestety, idealnie nie jest. Otóż BMW także w nowym X2 zrezygnowało z fizycznego pokrętła iDrive, więc musimy przyzwyczaić się do obsługi dotykowego ekranu. Owszem, jest asystent głosowy, ale wciąż nie doczekał się on polskiej wersji.

Na dwóch ekranach dostępny jest system infotainment iDrive 9.0, który bazuje na Android Automotive. Nie mamy jednak Map Google czy Asystenta Google – Niemcy stawiają na własne rozwiązania. Nie zabrakło bezprzewodowej obsługi Android Auto i Apple CarPlay. Do dyspozycji mamy jeszcze cztery porty USB-C, ładowarkę indukcyjną, sterowanie z poziomu mobilnej aplikacji, a fotele opcjonalnie zapewnią funkcję masażu.

Światowa premiera rynkowa zaplanowana jest na marzec 2024 roku. Ceny mają startować od 195 tys. złotych. Na więcej szczegółów, w tym pełny cennik, musimy jeszcze poczekać.