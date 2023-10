Ten smartfon to kolejny „iPhone dla ubogich”

Doprawdy szczerze bawią mnie kolejne smartfony, które starają się być podobne do iPhone’ów, ale jednocześnie dużo tańsze, bo nikt nie kupi tak samo drogiego „chińczyka”. Ten model będzie jednak tak tani, że z pewnością zainteresuje się nim wiele osób, które chciałyby mieć choć namiastkę iPhone’a w swoich rękach.

Smartfon jak iPhone, tylko nie iPhone

Jako że design iPhone’ów można określić mianem „ikonicznego” (dlatego, że Apple rzadko go zmienia), od razu da się zauważyć, gdy ktoś się nim zainspiruje. I w przypadku CUBOT Note 40 tak właśnie jest – kwadratowa wyspa z dwoma aparatami ułożonymi jeden pod drugim oraz dioda doświetlająca po prawej stronie natychmiast przywołuje z pamięci iPhone’a 11 czy iPhone’a 12. Nikt nie zdoła przekonać mnie, że to przypadek.

CUBOT Note 40 (źródło: CUBOT)

Kiedy jednak spojrzymy na przód smartfona, czar natychmiast pryska – od razu widać, że to mocno budżetowa propozycja. Potwierdza to fakt, że ekran (IPS) w CUBOT Note 40 przy przekątnej 6,56 cala ma rozdzielczość zaledwie HD+ 1612×720 pikseli oraz jednocześnie baaardzo grube ramki dookoła. Coś takiego, nawet w budżetowcach, widuje się coraz rzadziej, dlatego tym bardziej rzuca się to w oczy.

Należy jednak oddać wyświetlaczowi to, że potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz. Mocną stroną tego smartfona jest też sporo pamięci wbudowanej, bo aż 256 GB, a także slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB. Wydajność CUBOT Note 40 będzie jednak ograniczona z uwagi na zastosowanie procesora UNISOC T606 1,6 GHz (12 nm). Ponadto urządzenie dysponuje 6 GB fizycznego RAM i do 6 GB wirtualnej pamięci operacyjnej.

Specyfikacja CUBOT Note 40 obejmuje również m.in. dwa aparaty na tyle: 50 Mpix + 2 Mpix do zdjęć makro i 8 Mpix na przodzie, a także system operacyjny Android 13 i akumulator o pojemności 5200 mAh (ładowanie przez port USB-C). Naturalnie nie zabrakło też dual SIM (hybrydowy – 2x SIM lub SIM + microSD).

CUBOT Note 40 (źródło: CUBOT)

Ile kosztuje smartfon CUBOT Note 40?

Sprzedaż nowego CUBOT Note 40 rozpocznie się 16 października 2023 roku, zatem za mniej niż tydzień. Smartfon został już umieszczony w oficjalnym sklepie marki CUBOT na platformie AliExpress i widnieje przy nim cena 767,57 złotych (z VAT). Dostępne są dwa kupony sklepu, dzięki którym można obniżyć cenę o 4,39 lub 8,78 złotych.

Aktualnie nie można jednak jeszcze zamawiać tego modelu – niewykluczone, że w dniu rozpoczęcia sprzedaży pojawi się jakaś promocja na start, dzięki której będzie dało się kupić tego „a’la iPhone’a” nieco taniej, aczkolwiek już w takiej cenie CUBOT Note 40 ma duże szanse cieszyć się zainteresowaniem klientów.