Samsung chce podnieść sobie poprzeczkę. Zasługa Google?

Samsung pod wieloma względami wyprzedza konkurencję. Mowa tu m.in. o długości wsparcia swoich urządzeń z Androidem. Okazuje się, że Koreańczycy chcieliby je jeszcze bardziej wydłużyć.

Samsung jeszcze dłużej będzie aktualizować swoje smartfony?

Na szczęście powoli odchodzą w niepamięć czasy, gdy smartfony otrzymywały góra dwie aktualizacje Androida i potem producenci o nich zapominali. Coraz powszechniejsze staje się zapewnienie dłuższego wsparcia, aczkolwiek wciąż nie jest to nowym standardem. Samsung w lutym 2022 roku ogłosił, że jego nowe smartfony i tablety dostaną cztery aktualizacje Androida i One UI, a do tego będą otrzymywać poprawki zabezpieczeń przez pięć lat od rynkowej premiery.

Taka deklaracja była wówczas czymś wyjątkowym i właściwie wciąż Samsung się wyróżnia, bo choć inni producenci też ogłosili wydłużenie wsparcia, to jednocześnie często zastrzegają, że mogą na nie liczyć tylko wybrane modele. Koreańczycy zadeklarowali natomiast, że nowa polityka obejmie zdecydowaną większość ich smartfonów i tabletów (wyjątkiem mogą być niektóre telefony z serii Galaxy A, prawdopodobnie najtańsze).

Do niedawna Samsung był liderem, jeśli chodzi o długość wsparcia, lecz w tym miesiącu został zdetronizowany przez Google, które przy okazji premiery smartfonów Pixel 8 i Pixel 8 Pro poinformowało, że będą one otrzymywały aktualizacje Androida i poprawek zabezpieczeń przez co najmniej 7 lat, do 2030 roku. Nie musieliśmy długo czekać na reakcję Koreańczyków – Shin-Chul Baik z Samsunga ujawnił, że firma rozważa wydłużenie okresu wsparcia dla Galaxy z Androidem.

Niestety nie padła żadna deklaracja, do ilu lat wsparcie mogłoby zostać wydłużone, ale otrzymaliśmy sygnał, że koreański gigant mógł nie powiedzieć jeszcze ostatniego słowa w tej kwestii. Przykład Google pokazuje, że jest to możliwe, choć firma z Kalifornii jest w znacznie lepszym położeniu, ponieważ siedmioletnie wsparcie mają obecnie zapewnione tylko dwa modele. Tymczasem, jak zauważa serwis SamMobile, Samsung każdego miesiąca udostępnia aktualizacje ponad 1 mld urządzeń, a rocznie ponad 10 mld. Łącznie Koreańczycy aktualizują ponad 150 modeli.

To były dobre wieści. Czas na te złe

O ile rozważanie wydłużenia okresu wsparcia dla urządzeń z Androidem z pewnością jest czymś, co warto nagłośnić, o tyle ogłoszenie dotyczące finansów Samsunga firma prawdopodobnie wolałaby (nie pierwszy raz) przemilczeć. Koreańczycy opublikowali dziś prognozę zysków za trzeci kwartał 2023 roku – spodziewają się, że skonsolidowane przychody wyniosą 67 bln wonów, a zysk operacyjny zaledwie… 2,4 bln KRW (podczas gdy rok wcześniej wynosił on 10,85 bln KRW).