Nie do wiary, jak dużo ludzi płaci za Snapchat+

Dostęp do płatnej usługi Snapchat+ dostępnej w popularnej aplikacji wykupiło już mnóstwo użytkowników, a teraz zyskała ona też kilka nowych funkcji, które jeszcze bardziej uatrakcyjnią jej subskrypcję.

Grono subskrybentów Snapchat+ rośnie

Firma Snap Inc. pochwaliła się, że dostęp do ich płatnej usługi wykupiło już ponad milion użytkowników. Przypomnijmy, że wydana została ona stosunkowo niedawno, bo na przełomie czerwca i lipca tego roku. Wynik ten wygląda zatem dość widowiskowo, natomiast nie wolno zapominać, że dziennie z aplikacji korzysta średnio 347 milionów osób, więc subskrybenci Snapchat+ stanowią mniej niż 1% wszystkich użytkowników.

Wpływ na to może mieć dostępność usługi, która wciąż nie trafiła chociażby do Polski. Dostęp do niej wykupić możemy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Australii, Nowej Zelandii, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Kuwejcie, Katarze, Omanie, Bahrajnie,

Egipcie, Izraelu, Szwecji, Danii, Norwegii, Holandii, Szwajcarii, Irlandii, Belgii, Finlandii i Austrii. Snapchat zapowiada ciągłe poszerzanie tej listy, co miało już miejsce, lecz nadal nie wiadomo kiedy zawita ona do naszego kraju.

Może też być tak, że nie każdego zachęcają funkcje dostępne w ramach subkrypcji. Snapchat wychodzi temu naprzeciw i wprowadza właśnie cztery nowe funkcje. Czym firma postanowiła zachęcić kolejnych użytkowników do wykupienia dostępu do usługi?

Nowości w Snapchat+

Pierwsza funkcja nazywa się „Priority Story Replies” i jest bardzo prosta w zamyśle. Sprawia ona, że nasze odpowiedzi na Story gwiazd Snapa będą dla nich bardziej widoczne dzięki pozycjonowaniu ich wyżej od pozostałych.

Drugą nową funkcją jest możliwość wybrania emoji, która wyświetli się każdemu kto obejrzy nasze Snapy. Według firmy jest to świetny sposób na podpisywanie swoich Snapów. Nazwa tej funkcji to „Post View Emoji”.

Kolejne są specjalne tła na naszego Bitmoji, czyli spersonalizowanej postaci mającej na celu reprezentować nasz wygląd. Dzięki nowym tłom dostępnym tylko dla subskrybentów Snapchat+, będą oni mogli wyróżniać się na tle pozostałych użytkowników. Przykładowe tła to „lśniące złoto” i „raj na plaży”.

Ostatni dodatek jest równie kosmetyczny, gdyż dzięki niemu będziemy w stanie zmienić wygląd ikony aplikacji w naszym urządzeniu na wybrany przez nas z listy. Wszystkie z nich polegają jednak jedynie na zmianie tła, na którym występuje biały duszek, czyli logo marki.

Dostęp do Snapchat+ kosztuje aktualnie 3,99 dolary amerykańskie, co w bezpośrednim przeliczeniu na naszą walutę daje około 18 złotych. Czy jest to kwota warta wydania na funkcje, które oferuje ta usługa? Wyraźnie wiele osób uznało, że tak, bo inaczej firma nie mogłaby pochwalić się wynikiem subskrybentów przewyższającym jeden milion. Deweloperzy zapewniają także, że w nadchodzących miesiącach lista funkcji będzie się jeszcze powiększać.