Facebook Messenger zyskał nowe, naprawdę duże czaty grupowe

Jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie, czyli Facebook Messenger, otrzymał nową funkcję. Pozwala ona na tworzenie dużych czatów grupowych, które – co warto podkreślić – nie wymagają powiązanej strony na Facebooku.

Facebook Messenger otrzymał funkcję Społeczności

Co ciekawe, omawiana nowość została wprowadzona po cichu zaledwie kilka dni temu. Facebook nie wydał wówczas żadnego komunikatu. Trochę dziwne, bowiem mówimy o przydatnym rozwiązaniu, które powinno spodobać się niemałej grupie użytkowników popularnego komunikatora. Warto jeszcze dodać, że funkcja Społeczności w 2022 roku trafiła do WhatsAppa.

Co dokładnie oferuje funkcja Społeczności w przypadku Facebook Messengera? Otóż pozwala na umieszczenie wiele czatów grupowych w jednym miejscu. Ponadto każda społeczność ma dedykowaną „stronę główną”, w której administratorzy mogą udostępniać aktualizacje i ogłoszenia. Jedną z kluczowych zalet jest fakt, że do jednej społeczności może dołączyć do 5000 osób za pośrednictwem udostępnianych zaproszeń.

Nowość można wykorzystać na naprawę wiele sposobów. W założeniach funkcja ma po prostu ułatwić komunikację między większą grupą osób. Mogą to być osoby zrzeszone w organizacjach, mieszkańcy tego samego osiedla, różne stowarzyszenia rodzicielskie lub chociażby osoby o podobnych zainteresowaniach.

Dodatkowo osoby zrzeszone w takiej społeczności mogą tworzyć czaty grupowe, które będą dotyczyły konkretnych spraw czy wydarzeń. Przykładowo użytkownicy, których łączy miejsce zamieszkania, mogą mieć czat grupowy dotyczący spotkań związanych z osiedlem lub grupę o harmonogramie wywozu śmieci, gdzie będą umieszczane ewentualne zmiany w tym harmonogramie.

Czaty grupowe w ramach funkcji Społeczności należy traktować jako bardziej publiczne rozmowy, do których ma dostęp wielu użytkowników. Warto więc dobrze zastanowić się, co dokładnie chcemy tam umieszczać.

Nowość już trafia do użytkowników Facebook Messengera

Jak informuje TechCrunch, nowość jest właśnie udostępniana wszystkim użytkownikom na całym świecie. Proces wdrażania przeprowadzany jest stopniowo, więc możliwe, że jeszcze nie wszyscy mają dostęp do funkcji Społeczności. Należy więc uzbroić się w cierpliwość i po prostu czekać. Oczywiście warto sprawdzić, czy mamy zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Facebook Messenger na smartfonie.