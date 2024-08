Nowy iPad mini coraz bliżej. Jakie zmiany szykuje Apple?

Wysoce prawdopodobne, że nowa generacja iPada mini zadebiutuje już wkrótce. Nie należy nastawiać się na prawdziwą rewolucję, ale nieduży tablet z Cupertino zapowiada się całkiem interesująco.

Nowy iPad mini już wkrótce

Ten rok pod względem premier tabletów Apple wypada naprawdę dobrze. Dostaliśmy już iPada Pro z układem M4, a także odświeżonego iPada Air, który teraz dostępny jest w dwóch rozmiarach. Niewykluczone, że to nie koniec tabletowych nowości szykowanych przez zespół Tima Cooka.

Należy zauważyć, że najmniejszy tablet, czyli iPad mini, nie doczekał się żadnego odświeżenia od września 2021 roku. Oznacza to, że niebawem miną trzy lata od wprowadzenia tego urządzenia, więc najwyższy czas na premierę nowej generacji, która doczeka się chociażby zmian w specyfikacji.

Jak zauważa Mark Gurman z Bloomberga, zapasy 6. generacji małego tabletu Apple kurczą się w wielu sklepach, co jak najbardziej można uznać za oznakę, że wkrótce pojawi się nowy model. Tym bardziej, że – jak przed chwilą wspomniałem – obecna generacja lada moment skończy 3 lata, a to szmat czasu w świecie elektroniki.

iPad mini 2021 (źródło: Apple)

Na podstawie obecnych informacji trudno stwierdzić, kiedy dokładnie moglibyśmy zobaczyć nową generację tabletu. Apple podało już oficjalną datę premiery iPhone’ów 16, ale nie możemy założyć, że w tym samym terminie pojawi się iPad mini. Możliwe, że na jego premierę będziemy musieli poczekać do drugiego, jesiennego wydarzenia Apple. Wówczas, oprócz małego tabletu, mogą zostać pokazane odświeżone komputery Mac z procesorami M4.

Co wprowadzi nowy iPad mini?

W kwestii designu mogą pojawić się niewielkie zmiany lub firma z Cupertino zostanie przy dotychczasowych projekcie. Mówi się o zastosowaniu procesora Apple A17 Pro lub nowszego układu, co przełoży się nie tylko na wzrost wydajności, ale też pozwoli wykorzystać potencjał AI. Skoro tablet ma oferować zestaw funkcji sztucznej inteligencji, to najpewniej użytkownik do dyspozycji otrzyma 8 GB RAM – minimum tyle do działania wymaga Apple Intelligence.

Zaktualizowane powinny zostać moduły łączności – wprowadzenie Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Nie powinno też zabraknąć mniejszych udoskonaleń, ale raczej nie należy nastawiać się rewolucję.