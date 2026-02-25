Dobry rok na rynku smartwatchy. Dla dwóch producentów szczególnie

Firma Counterpoint Research przygotowała nowy raport, podsumowujący sytuację na rynku smartwatchy w 2025 roku. Okazuje się, że w ogólnym rozrachunku był to całkiem dobry okres, choć są i tacy, którzy nie będą go dobrze wspominać.

Rok 2025 był całkiem udany dla producentów smartwatchy

W 2024 roku globalne dostawy smartwatchy zmalały o 7%. Rok 2025 był dla inteligentnych zegarków znacznie lepszy, bo do sklepów trafiło o 4% więcej takich urządzeń. To zasługa przede wszystkim chińskich marek oraz króla smartwatchy, który cieszy się tą pozycją od lat.

Królem smartwatchy jest Apple. Amerykański gigant w 2025 roku zaliczył pierwszy od 2022 roku wzrost dostaw – o 8% (rok do roku), umacniając swoją pozycję lidera. Aktualnie kontroluje aż 23% rynku, co zdecydowanie jest imponujące.

Eksperci z Counterpoint Research twierdzą, że za sukcesem Apple stoi udane odświeżenie portfolio: od atrakcyjnego cenowo modelu Apple Watch SE 3, przez solidny model bazowy (Apple Watch Series 11), aż po topowy Apple Watch Ultra 3.

Na drugim miejscu, odnotowując spektakularny wzrost dostaw – aż o 30% – uplasowała się firma Huawei, która wprowadziła do sprzedaży pokaźną liczbę nowych urządzeń: od niedrogich, a przy tym niemalże kompletnych modeli Huawei Watch Fit 4 oraz Huawei Watch Fit 4 Pro, przez uniwersalne Huawei Watch 5, Huawei Watch GT 6 i Huawei Watch GT 6 Pro, aż po wypasiony Huawei Watch Ultimate 2. Zresztą to nie przypadek, że część z nich trafiła do naszych rankingów: polecanych smartwatchy z eSIM oraz najlepszych tanich smartwatchy.

Do Huawei należy 17% rynku, a podium zamyka firma Xiaomi, której udział wzrósł do 9%, głównie dzięki wzrostowi dostaw o 18%. Pomogło to Chińczykom przeskoczyć firmę Samsung, która odnotowała 12-procentowy spadek dostaw, a w efekcie jej udział zmalał z 9% do 7%. Przysłużyła się do tego pewnie niezbyt udana premiera w postaci modelu Samsung Galaxy Watch 8. Pierwszą piątkę uzupełnia (skupiająca się na zegarkach dla dzieci) marka Imoo (ze wzrostem o 9% i ogólnym udziałem na poziomie 7%).