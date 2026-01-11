Smartwatche z eSIM stanowią niszę – jeśli chodzi o modele kluczowych producentów. Na polskim rynku można policzyć je na palcach obu dłoni. Z jednej strony szkoda: bo to naprawdę fajna opcja. Z drugiej – łatwiej wybrać coś dla siebie. W tym rankingu podpowiadam, które urządzenia są szczególnie warte zakupu.

Dobry smartwatch z eSIM. Co to daje?

Obsługa eSIM sprawia, że zegarek staje się w pewnym sensie samowystarczalny. Nie musisz mieć bowiem przy sobie telefonu, aby odbierać i wysyłać SMS-y czy też prowadzić rozmowy telefoniczne. Jeśli więc smartwatch ma Ci w dużej mierze zastępować, a nie uzupełniać telefon, skieruj wzrok właśnie na tę kategorię.

W niniejszym rankingu polecam konkretnie sześć modeli. To – w mojej opinii – najlepsze smartwatche z eSIM, a zarazem w ogóle bardzo dobre zegarki. Zestawienie przedstawia się następująco…

Jaki smartwatch z eSIM? Ranking 2026:

Apple Watch SE 2. generacji – smartwatch z eSIM do 1000 złotych

– smartwatch z eSIM do 1000 złotych Huawei Watch 5 – dobry i (stosunkowo) tani smartwatch z eSIM

– dobry i (stosunkowo) tani smartwatch z eSIM Samsung Galaxy Watch 8 – uniwersalny smartwatch z LTE

– uniwersalny smartwatch z LTE Apple Watch Series 11 – optymalny smartwatch z obsługą eSIM

– optymalny smartwatch z obsługą eSIM Apple Watch Ultra 3 – najlepszy smartwatch Apple na rynku

– najlepszy smartwatch Apple na rynku Huawei Watch Ultimate 2 – smartwatch kompletny, choć nie dla każdego

Myślę, że nie ma większego sensu przedłużanie, dlatego przejdźmy od razu do rzeczy. Innymi słowy:

Zaczynamy!

Apple Watch SE 2. generacji – smartwatch z eSIM do 1000 złotych

Naprawdę rzadko zdarza się, by urządzenie marki Apple kwalifikowało się do kategorii najlepszy wśród najtańszych. Jeśli jednak chodzi o smartwatche z eSIM, to właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. To Apple Watch SE 2. generacji jest najlepszym modelem za +/- 1000 złotych – zresztą, właściwie bezkonkurencyjnym, jeśli chodzi o oferty czołowych producentów. Nierzadko da się go kupić właśnie za niecałego tysiaka.

Co najlepsze, w zamian otrzymujemy naprawdę niezły zegarek. Nie chodzi tylko o to, że pozwala na prowadzenie rozmów głosowych i wysyłanie wiadomości z dala od telefonu. Na bieżąco monitoruje też naszą kondycję i zdrowie, czuwa nad czasem i jakością snu, wyświetla powiadomienia, pozwala na sterowanie odtwarzaczem multimedialnym, no i umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych w systemie Apple Pay.

Apple Watch SE 2. generacji (fot. Apple)

Do tego Apple Watch SE 2. generacji może pochwalić się świetnym wyświetlaczem Retina o jasności sięgającej 1000 nitów, a także wygodną i estetyczną konstrukcją, cechującą się wodoodpornością (do 50 m). Jedynym minusem jest zaś kiepski czas pracy, sięgający jedynie 18 godzin na jednym ładowaniu.

Najważniejsze cechy smartwatcha Apple Watch SE 2. generacji GPS + Cellular (40 mm):

wyświetlacz: prostokątny, OLED, 324×394 pikseli,

pomiary: puls, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: tak / tak,

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak (Apple Pay),

czas działania: do 2 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 34 x 10,7 mm,

waga: 28 g,

odporność: 5 ATM,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Apple Watch SE 2. generacji ok. 1000 zł Allegro Media Expert Media Markt Zawiera linki afiliacyjne.

Huawei Watch 5 – dobry i (stosunkowo) tani smartwatch z eSIM

Jeśli na co dzień nie korzystasz z iPhone’a, lepszym rozwiązaniem może okazać się smartwatch innego producenta niż Apple. Wśród stosunkowo tanich modeli pozytywnie wyróżnia się Huawei Watch 5, którego ceny – w zależności od wariantu wykończenia – rozpoczynają się już w okolicach 1500 złotych.

Obsługuje eSIM, dzięki czemu w dużej mierze może być urządzeniem działającym niezależnie od smartfona. Oferuje też rozbudowane funkcje monitorowania aktywności, zdrowia i snu. Pod względem funkcjonalności trudno mu tak naprawdę cokolwiek zarzucić – jedynie płatności zbliżeniowe mogłyby być nieco bardziej przyjazne (niepozwalające na podpięcie karty Quicko nie jest rozwiązaniem idealnym).

Huawei Watch 5 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Oczywiste są różne gusta, ale większość raczej zgodzi się co do tego, że także design jest jednym z atutów tego modelu, choć pewnie nie wszystkim spodoba się wypukły ekran. Jednak wyłącznie ta jego wypukłość może być problemem, bo sam panel jest rewelacyjny (i rewelacyjnie jasny – osiąga aż 3000 nitów, więc nawet pełne słońce nie stanowi problemu). Całość wieńczy solidna konstrukcja.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch 5 Active (46 mm):

wyświetlacz: okrągły, OLED, 1,5 cala, 466×466 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność, temperatura,

eSIM / rozmowy głosowe: tak / tak,

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak (Quicko),

czas działania: do 4 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 46 x 11,3 mm,

waga: 48 g,

odporność: 5 ATM / IP69,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Watch 8 – uniwersalny smartwatch z LTE

Ciekawą alternatywą dla wyżej opisanego modelu jest Samsung Galaxy Watch 8. To uniwersalny smartwatch z eSIM, który nie prezentuje wybitnej formy w żadnej konkretnej kategorii, ale równocześnie niczego tak właściwie mu nie brakuje i w wielu zastosowaniach jest po prostu wystarczająco dobry.

Propozycją koreańskiego producenta powinny zainteresować się przede wszystkim osoby, poszukujące zegarka do rozmawiania, odbierania powiadomień, korzystania z aplikacji Google (także z pomocy asystenta Gemini), dokonywania płatności zbliżeniowych oraz codziennego monitorowania zdrowia i aktywności (przy czym raczej sporadycznej niż wyczynowej).

Samsung Galaxy Watch 8 (fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Wysoka jakość wykonania, genialny wyświetlacz, rozbudowany zestaw funkcji, stabilna praca oprogramowania, wizualnie przyjemny i intuicyjny interfejs i nietuzinkowy wygląd to niektóre z plusów wymienionych przez Mateusza w recenzji tego modelu. A minusy? Przede wszystkim nie do końca można polegać na wskazaniach czujnika tętna i stresu, no i – po raz kolejny – krótki czas działania.

Najważniejsze cechy smartwatcha Samsung Galaxy Watch 8 LTE (44 mm):

wyświetlacz: okrągły, OLED, 1,47 cala, 480×480 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność, temperatura,

eSIM / rozmowy głosowe: tak / tak,

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak (Google Pay),

czas działania: do 2 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 46 x 8,6 mm,

waga: 34 g,

odporność: 5 ATM / IP68,

cena i dostępność:

Apple Watch Series 11 – optymalny smartwatch z obsługą eSIM

Za optymalny smartwatch z eSIM może zostać uznany najnowszy Apple Watch Series 11. Jest to zegarek stanowiący najlepszy wybór dla większości osób, szczególnie jeśli korzystają na co dzień z iPhone’a.

Powiedzmy sobie wprost: Apple Watch to dla wielu osób wręcz synonim smartwatcha. Oferuje pełną funkcjonalność inteligentnego zegarka, zarówno jeśli chodzi o narzędzia lifestyle’owe, jak i służące do monitorowania zdrowia i kondycji. Cechuje się przy tym nienaganną stylistyką i solidnym wykonaniem – nie jest mu też straszna woda ani pył.

Apple Watch Series 11 (źródło: Apple)

To smartwatch, który jest faktycznym asystentem w normalnym życiu, choć – znowu! – problemem może być dla części osób to, że przeważnie wymaga codziennego ładowania. Jeśli potrafisz przymknąć na to oko, to prawdopodobnie Jedenastka w pełni Cię zadowoli.

Najważniejsze cechy smartwatcha Apple Watch Series 11 GPS + Cellular (46 mm):

wyświetlacz: prostokątny, OLED, 416×496 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność, temperatura,

eSIM / rozmowy głosowe: tak / tak,

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak (Apple Pay),

czas działania: do 1 dnia regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 39 x 9,7 mm,

waga: 37 g,

odporność: 5 ATM / IP6X,

cena i dostępność:

Apple Watch Ultra 3 – najlepszy smartwatch Apple na rynku

Niemal na koniec zostawiłem model Apple Watch Ultra 3, czyli najlepszy zegarek amerykańskiego producenta, a równocześnie najbardziej wypasiony smartwatch z eSIM, jaki da się obecnie kupić.

Jest to smartwatch do zadań specjalnych i osób, których wymagania wykraczają poza ramy codziennego użytkowania. Oferuje bardzo precyzyjny monitoring zdrowia i aktywności, a równocześnie niezwykle solidną i wytrzymałą konstrukcję. W sam raz dla wyczynowców, nurków, triatlonistów itd.

Apple Watch Ultra 3 (źródło: Apple)

Ze względu na swoją wytrzymałość jest masywniejszy niż Apple Watch Series 11. Wynika to też jednak z faktu, że producent umieścił w środku pojemniejszy akumulator. Dzięki temu jest szansa, by ładować smartwatch co drugi dzień.

Najważniejsze cechy smartwatcha Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular (49 mm):

wyświetlacz: prostokątny, OLED, 422×514 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność, temperatura,

eSIM / rozmowy głosowe: tak / tak,

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak (Apple Pay),

czas działania: do 2 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 44 x 12 mm,

waga: 82 g,

odporność: WR100 / IP6X,

cena i dostępność:

Huawei Watch Ultimate 2 – smartwatch kompletny, choć nie dla każdego

Szukasz smartwatcha kompletnego? W takim razie rzuć okiem na model Huawei Watch Ultimate 2, któremu nie brakuje żadnej z podstawowych funkcji. Miej tylko świadomość, że pomimo tego, co przed chwilą napisałem, zdecydowanie nie jest to sprzęt dla każdego – wynika to przede wszystkim z faktu, że jest dość masywny.

Huawei Watch Ultimate 2 to sprzęt, który naprawdę robi wrażenie – i to nie tylko na papierze. To zegarek dla tych, którzy potrzebują czegoś więcej niż błyskotki na nadgarstku. Tytanowa, potężna konstrukcja, ceramiczne elementy, szafirowe szkło i funkcje, których na próżno szukać u konkurencji – to wszystko składa się na smartwatch, który można śmiało nazwać „wyczynowym” – tak pisał o nim Kuba w recenzji.

Huawei Watch Ultimate 2 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Wśród plusów Kuba wymienił także świetny design, dobrze działający i intuicyjny w obsłudze interfejs, precyzyjne czujniki odpowiadające za monitoring zdrowia i aktywności oraz bardzo dobry ekran o wysokiej jasności.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch Ultimate 2:

wyświetlacz: okrągły, OLED, 1,5 cala, 466×466 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność, temperatura,

eSIM / rozmowy głosowe: tak / tak,

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak (Quicko),

czas działania: do 3 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 47,8 x 12,9 mm,

waga: 81 g,

odporność: 20 ATM / IP69,

cena i dostępność:

Co tu dużo mówić – wybór nie jest duży, ale za to naprawdę trudno jest kupić zegarek niespełniający oczekiwań. Praktycznie wszystkie topowe smartwatche z eSIM reprezentują bardzo wysoki poziom. Jedyne ryzyko związane jest z kompatybilnością – przykładowo: pełnię możliwości Apple Watcha wykorzystasz tylko w parze z iPhonem, a Samsung Galaxy Watch jest szeroko kompatybilny z telefonami z Androidem, ale smartfony koreańskiego producenta też mają kilka funkcji na wyłączność.

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania – śmiało, zadaj je w sekcji komentarzy.